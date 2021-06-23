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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Riva’da zirvesi

Riva’da Şenol Güneş zirvesi

Tecrübeli çalıştırıcının istifasına dair iddiaların gündeme gelmediği görüşmede için detaylı bir rapor hazırlanması kararı alındı

'yi büyük hayal kırıklığı ile kapatan Ay-Yıldızlı takımda teknik direktör ile Başkanı dün sabah Riva'da bir araya geldi. Planlı görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. EURO 2020, hazırlık kampı ve diğer konuların görüşüldüğü toplantıda tecrübeli çalıştıcının takım için, "Bu çocuklara dün de güveniyordum bugün de güveniyorum. Herkes çok üzgün. Neden böyle olduğuna dair detaylı bir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi. Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, Başkan Özdemir'e "Dünya Kupası'na katılacağız. Bu bizim birinci hedefimizdi, hâlâ da öyle" ifadelerini kullandı.

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Riva’da Şenol Güneş zirvesi
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