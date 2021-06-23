Riva’da Şenol Güneş zirvesi

Tecrübeli çalıştırıcının istifasına dair iddiaların gündeme gelmediği görüşmede A Milli Takım için detaylı bir rapor hazırlanması kararı alındı
EURO 2020'yi büyük hayal kırıklığı ile kapatan Ay-Yıldızlı takımda teknik direktör Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün sabah Riva'da bir araya geldi. Planlı görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. EURO 2020, hazırlık kampı ve diğer konuların görüşüldüğü toplantıda tecrübeli çalıştıcının takım için, "Bu çocuklara dün degüveniyordum bugün degüveniyorum. Herkesçok üzgün. Neden böyleolduğuna dair detaylıbir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi. Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, Başkan Özdemir'e "Dünya Kupası'na katılacağız.Bu bizim birincihedefimizdi, hâlâ daöyle" ifadelerini kullandı.