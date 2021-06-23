Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu cevabını buluyor. Başkan Ali Koç yeni hocayı "Seçilirsek Pazartesi açıklayacağız" diyerek duyurdu. İşte Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme isteyen hoca ve listedeki diğer isim...
Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi.
Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...
Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.
PAULO FONSECA
Fonseca geçen sezon Roma ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
MARCO SILVA
Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran Marco Silva 1.5 yıldır boşta...
"SZALAI'Yİ 20 MİLYON EURO'NUN ALTINA VERMEM"
Bu arada 25-26 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde Habertürk'e konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önemli açıklamalar yaptı. Başkan Koç'tan satır başları şöyle:
- Attila Szalai'ye acayip bir ilgi arttı. Oyuncularımıza absürt bir teklif gelirse satarız. Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile.
- Serdar Dursun'u çok iyi bir fırsat olduğu için aldık. Hem forvet elden çıkaracağız hem de forvet alacağız. %70 hazır olduğunu düşündüğümüz bir takım var. Bilemediniz 5 oyuncu alacağız.
- Lucien Favre baskıyı sevmiyor, buraya uygun olmadığını söyledi. Dalic'i çok istiyordum ama EURO 2020 ertelenince olmadı. Adaylarda 3'e indik, hatta 2.5… Seçildiğimiz takdirde, pazartesi açıklayacağız.
- Altay Bayındır özel bir oyuncu. Onu kolay kolay satmayacağımızı söyleyebilirim ama çok büyük ilgi var.
- Mesut Özil oynadıkça koşu mesafesi arttı. Ondan önümüzdeki sezon çok yararlanacağımızı düşünüyoruz.
- Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı mektup yazarak tebrik ettim. Aile dostumuz. Ama söz konusu kulüpler olunca o konulara dostluk penceresinden bakmayabiliriz.