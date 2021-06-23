Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi
Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:46 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:00

Son dakika: 'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

Son dakika haberi... sonrası 'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu cevabını buluyor. Başkan yeni hocayı "Seçilirsek Pazartesi açıklayacağız" diyerek duyurdu. İşte Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme isteyen hoca ve listedeki diğer isim...

sonrası 'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu cevabını buluyor. Başkan yeni hocayı "Seçilirsek Pazartesi açıklayacağız" diyerek duyurdu. İşte Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme isteyen hoca ve listedeki diğer isim...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Başkan , ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek ... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

Portekizli teknik adam, 'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

Bir diğer aday ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

PAULO FONSECA

Fonseca geçen sezon Roma ile Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hocanın sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

MARCO SILVA

Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran 1.5 yıldır boşta...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

"SZALAI'Yİ 20 MİLYON EURO'NUN ALTINA VERMEM"

Bu arada 25-26 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde Habertürk'e konuşan Başkanı , önemli açıklamalar yaptı. Başkan Koç'tan satır başları şöyle:

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

- 'ye acayip bir ilgi arttı. Oyuncularımıza absürt bir teklif gelirse satarız. Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

- Serdar Dursun'u çok iyi bir fırsat olduğu için aldık. Hem forvet elden çıkaracağız hem de forvet alacağız. %70 hazır olduğunu düşündüğümüz bir takım var. Bilemediniz 5 oyuncu alacağız.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

- Lucien Favre baskıyı sevmiyor, buraya uygun olmadığını söyledi. Dalic'i çok istiyordum ama EURO 2020 ertelenince olmadı. Adaylarda 3'e indik, hatta 2.5… Seçildiğimiz takdirde, pazartesi açıklayacağız.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

- Altay Bayındır özel bir oyuncu. Onu kolay kolay satmayacağımızı söyleyebilirim ama çok büyük ilgi var.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

- Mesut Özil oynadıkça koşu mesafesi arttı. Ondan önümüzdeki sezon çok yararlanacağımızı düşünüyoruz.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi

- Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ı mektup yazarak tebrik ettim. Aile dostumuz. Ama söz konusu kulüpler olunca o konulara dostluk penceresinden bakmayabiliriz.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi
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