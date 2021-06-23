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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:13 Son Güncelleme: 23.6.2021 12:13

Son dakika: için görüşmelere başladı!

Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes için görüşmelere başladı!

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni yönetimin ardından tekrar göreve gelen , transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Yen yönetim Fatih Terim'in istediği oyuncular için harekete geçiyor. Galatasaray, 'i kiralamak için görüşmelere başladı. Gedson Fernandes geçtiğimiz sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koymuştu.

'da yeni başkan 'ın göreve gelmesinin ardından de tekrar Galatasaray ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Transfer sezonunun açılmasından sonra düğmeye basan Galatasaray'da yapılacak transferler için harekete geçildi.

GALATASARAY GEDSON FERNANDES İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ara transferin son günü 500 bin euro'ya kiralanan , özellikle ligin final haftalarına damgasını vurdu. Sözleşmesi sona erince bonservisine sahip 'ya dönen Gedson'u Galatasaray, tekrar kiralamak istiyor. İtalyan basınına göre oyuncunun tekrar kiralanması için görüşmelere başlandı. Gedson Fernandes'in de Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde Galatasaray formalı bir paylaşımda daha sonra o fotoğrafı silmişti.

DAHA YÜKSEK BEDEL İSTEYECEK

1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak. Portekizli yetkililer, ağustos ayına kadar Gedson konusunda Galatasaray'a cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu öncelikli olarak kendi takımlarında değerlendirmeye çalışacak.

Başarılı orta saha, hocası Jorge Jesus'un gözüne girerse Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda yine kiralanması gündeme gelecek. Benfica tarafı, bu kez G.Saray'ın ilgisini fırsata çevirecek ve daha yüksek bir kiralama bedeli talep edecek.

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Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes için görüşmelere başladı!
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