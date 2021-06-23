Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes için görüşmelere başladı!

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın göreve gelmesinin ardından Fatih Terim de tekrar Galatasaray ile yeni bir sözleşme imzalayacak. Transfer sezonunun açılmasından sonra düğmeye basan Galatasaray'da yapılacak transferler için harekete geçildi.

GALATASARAY GEDSON FERNANDES İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ara transferin son günü 500 bin euro'ya kiralanan Gedson Fernandes, özellikle ligin final haftalarına damgasını vurdu. Sözleşmesi sona erince bonservisine sahip Benfica'ya dönen Gedson'u Galatasaray, tekrar kiralamak istiyor. İtalyan basınına göre oyuncunun tekrar kiralanması için görüşmelere başlandı. Gedson Fernandes'in de Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.