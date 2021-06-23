Son dakika: Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Kaan Ayhan'ın peşinde! Fatih Terim...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, yeni teknik adamını ararken transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in Florya'da takımın başında idmana çıkmasıyla sarı kırmızılılarda teknik adam sorunu çözüldü. Transfer çalışmalarını devam ettiren ezeli rakipler aynı oyuncuya talip oldu.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığından sonra Fatih Terim, Florya'ya giderek göreve başladı. Sarı kırmızılılar bu sene Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile de sözleşme uzatıldı.
Galatasaray da Fenerbahçe de önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer ederken sağ bek, orta saha, kanat oyuncusu ve en az iki forvet daha bekleniyor.
TFF'NİN YABANCI SINIRI KARARI SONRASI...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırı kararı sonrasında milli takımın oyuncuları da değere bindi. Fatih Terim'in daha önce de çok istediği yıldız joker olarak transfer edilmek isteniyor.
DÖRT POZİSYONDA BİRDEN OYNAYABİLİYOR!
Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun süredir transferini istediği Kaan Ayhan yeniden gündeme geldi. Kaan Ayhan, stoper, sağ bek, sol bek ve altı numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
Fatih Terim, Kaan Ayhan'ın Sassuolo'ya transferinden önce de bu imzanın atılmasını istemişti. Fortuna takımından 2 milyon Euro çıkış opsiyonu bulunan Kaan Ayhan, İtalya'ya transfer olmuştu.
KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!
Vedat Muriqi, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde yaşanan süreç bu yaz da devam edecek gibi gözüküyor...
Fenerbahçe de Galatasaray gibi Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyor. Stoperde gelecek sezon Lemos ve Zanka'yı düşünmeyen Fenerbahçe, Attila Szalai'nin yanına yerli bir isim arıyor. TFF'nin yabancı sınırı kararı sonrası her Türk oyuncunun değeri arttı.
EURO 2020'NİN DUVARI SZALAİ SATILIRSA...
Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan'ın planları arasında Szalai'nin satılma ihtimali de var. EURO 2020'de özellikle Fransa maçındaki performansıyla tam not alan Szalai için Avrupa'nın birçok liginden gözlem yapılıyor.
Eğer Attila Szalai satılırsa o bölgede Kaan Ayhan'a güvenmek isteyen Fenerbahçe, bu transfere oldukça önem veriyor.
1994 yılında dünyaya gelen Kaan Ayhan, kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Schalke 04 takımında profesyonel olan Kaan, Fortuna Düsseldorf ile yakaladığı başarıyla ivme yakaladı.
Geçen yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan'ın Türkiye'ye gelebileceği ifade ediliyor.
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin talip olduğu Kaan Ayhan için bonservis formülünün yanı sıra kiralama seçeneği de masada...
FONSECA, DALİC VE MARCO SİLVA...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında Dalic, Fonseca ve Marco Silva var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimden sonra yeni hocayı açıklaması bekleniyor.