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Giriş Tarihi: 23.6.2021 18:08 Son Güncelleme: 23.6.2021 18:41

Son dakika: Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’na Milan taraftarının tepkisi çığ gibi! Formasını yaktılar…

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’na Milan taraftarının tepkisi çığ gibi! Formasını yaktılar…

Son dakika haberi… Avrupa futbolunun en gözde 10 numaralarından birisi olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devi Milan’da geçirdiği başarılı sezonların ardından biten sözleşmesini uzatmamayı seçmişti. Milan’ın yeni kontrat tekliflerini kabul etmeyen milli yıldız, bir başka Milano ekibi olan Inter’e transfer oldu. Milan’ın ezeli rakibi Inter’e transfer olmayı seçen Hakan Çalhanoğlu’na, taraftarların tepkisi çığ gibi büyüyor. Sosyal medyadan birçok sert eleştiriye maruz kalan yıldız futbolcunun formasının yakıldığı görüntüler paylaşıldı. İşte o görüntüler…

Milli takımın gurbetçi yıldızı Hakan Çalhanoğlu, son zamanlarda Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Milan'da geçirdiği başarılı yılların ardından birçok dev kulübün radarına giren 27 yaşındaki yıldız, Inter'e transfer olmayı seçti.

Milan'a imza attığı 2017 yılından bu yana taraftarın sevgilisi haline gelen, attığı jeneriklik gollerle kadronun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, şu sıralar Milan taraftarının adeta düşmanı haline geldi.

Inter'e 2024 yılına kadar yıllık 5 milyon Euro kazanacağı anlaşmaya imza atan Hakan, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçti ve mavi-siyahlı formayı giydi.

KÜFÜR VE HAKARET DOLU YORUMLAR

Kişisel Instagram hesabından da Milan'da forma giydiği günlerin görüntülerinden derlediği bir videoyu paylaşarak, "Her şey için teşekkürler" notunu düşen milli yıldız, Milan taraftarından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Instagram paylaşımın altında yapılan yorumlarda birçok İtalyan taraftarın küfür ve hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu görülürken, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan formasının yakıldığı görüntülerde sosyal medyanın gündemine düştü.

FORMASINI ATEŞE VERDİLER

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ın sözleşme tekliflerini geri çevirerek Inter'e imza atmasına oldukça kızgın olan taraftarlar, Hakan'ın 10 numaralı Milan formasını yaktı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bu görüntülere büyük bir kesim tarafından destek verilirken, bazı taraftarlar ise yanlış olduğunu savunan paylaşımlarda bulundu.

INTER-MILAN MAÇINDA PROTESTO EDİLECEK

Hakan Çalhanoğlu'nun formasının yere serilip ateşe verilmesinin üzerine birçok taraftar, sezon içerisinde oynanacak olan Inter-Milan maçlarında Hakan Çalhanoğlu'na karşı protesto düzenlenmesi gerektiği kanısına vardı.

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Son dakika: Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’na Milan taraftarının tepkisi çığ gibi! Formasını yaktılar…
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