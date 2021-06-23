Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas yönetimi ilk iş olarak Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Galatasaray'da 5. dönemine başlayan Fatih Terim, transfer raporunu yönetime sundu. Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan, Terim'in ilk hedefleri arasında yer alıyor. Radamel Falcao'nun geleceği hakkında da sürpriz bir açıklama geldi.
FALCAO İÇİN SÜRPRİZ İDDİA!
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Feghouli'nin Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile temasta olduğu biliniyor.
Radamel Falcao'nun transferi için menajerlere yetki verildi. Galatasaray, Falcao için bonservis talep etmeyecek.
Güney Amerika medyasında Radamel Falcao hakkında sürpriz bir transfer itirafı geldi! Falcao'nun eski takım arkadaşı Quintero, Falcao'nun transfer beklentisi hakkında konuştu.
'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM!'
Juan Fernando Quintero, Türkiye'den Beşiktaş'tan daha önce teklif aldığını açıkladı. Başarılı oyuncu ayrıca Rangers, Lazio ve Inter'den de teklifler geldiğini fakat kabul etmediğini belirtti.
FALCAO'NUN ESKİ TAKIM ARKADAŞINDAN İTİRAF!
River Plate takımında efsaneler arasında giren Quintero, Falcao'nun River Plate takımına geri dönmeyi istediğini itiraf etti.
'Umarım Radamel Falcao, River Plate takımına geri döner. Bunu hayal etmek zor. Kulübü çok seven bir River taraftarı ama ekonominin de gerçekleri var.
Bugün futbol ne durumda, şartlar onun geri dönmesi için uygun mu bilemiyorum?.'
Şimdilerde Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen forması giyen Juan Fernando Quintero, aynı zamanda Falcao ile Kolombiya milli takımından arkadaş.
Quintero, River Plate taraftarı için efsaneler arasında. River'dan ayrıldığı için pişman olmadığını ifade eden on numara Falcao ile saha içinde harika anlaştıklarını deneyimli golcünün de gönlünün River'da olduğunu belirtti.
Kariyerinde Porto, Pescara, Rennes, Medellin gibi takımlar olan Quintero ayrıca geçmiş dönemde Beşiktaş ve Inter gibi takımlardan da teklif aldığını sözlerine ekledi.
Quintero, zamanı geldiğinde mutlaka River'da oynamak istediğini belirtirken Falcao ile aynı dönemde dönerlerse çok daha mutlu olacağını vurguladı.
Quintero, River Plate tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.