Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

ÖMER ÜRÜNDÜL - SEBEBİ CİDDİ TRANSFER İHTİYACI

Bu zor süreç mutlu sonla bitti. Hem Beşiktaş için hem de Sergen Yalçın için doğrusu da buydu. Aslında ben bu işin uzamasında Sergen Yalçın'ı hatalı görmüyorum. Maddi konulara girmek benim işim değil. Ama "Başarılı olmuş bir teknik adam seneye ne yapacak" sorusu bu süreci uzattı. Takımdan birçok önemli oyuncu ayrıldı. Takımın temel direği olan Atiba 39 yaşına geldi. Doğal olarak Beşiktaş'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Eğer bu yerinde hamleler yapılmazsa Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara bırakalım, Süper Lig'de bile kaos yaşanır. Beşiktaş yönetimiyle Sergen Yalçın arasındaki görüşmenin uzaması hatta tıkanmasının altında bu yatıyordu.