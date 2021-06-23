Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
Giriş Tarihi: 23.6.2021 07:00 Son Güncelleme: 23.6.2021 07:03

: neden masadan kalktı? İşte 'ta dün yaşananların tamamı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

haberi... 'ta yaşanan - - zirvesinin ardından imzalar atıldı. Peki görüşmelerde neler yaşandı, Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta nefes kesen günün tüm detayları ve son dakika haberlerinin tüm detayları...

'ta yaşanan - - zirvesinin ardından imzalar atıldı. Peki görüşmelerde neler yaşandı, Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta nefes kesen günün tüm detayları ve haberlerinin tüm detayları...

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

'ta 1 ayı aşan pazarlıklar dün mutlu sonla bitti ve teknik direktör 'la anlaşma sağlandı. Yalçın'a ilk etapta 1 yıllık mukavele karşılığı 10 milyon TL önerilirken son olarak rakam 25 milyon TL'ye çıktı.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

Teknik heyeti de kapsayacak şekilde bonuslarla artı 19 milyon TL anlaşmaya dahil edildi. 30 milyon TL isteyen deneyimli hoca, kendisine yakın yöneticilerin devreye girmesiyle 25 milyon TL'yi kabul etti. Ancak Yalçın, olayın duygusal boyutunu aşmakta zorluk yaşadı.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

VODAFONE PARK'TA BAŞLADI
48 yaşındaki çalıştırıcının, yönetim kurulundan bazı isimlerin kendisine karşı olduğunu düşündüğü, ayrıca pazarlık sürecinde bazı yerli teknik adamlarla görüşüldüğüne dair duyumlar aldığı öğrenildi.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

Bunun üzerine de çok yıprandığını söyleyip masadan kalktı. Bu gelişmelerin üzerine yönetimi Vodafone Park'ta olağanüstü toplandı. Ardından Başkan , Asbaşkan ve bir araya geldi.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

YETKİ PROBLEMİ DE ÇÖZÜLDÜ
Kocadağ'ın evinde gerçekleşen buluşmada 'ın kırgınlıkları giderildi ve karşılıklı güven tazelendi. Taraflar 1 yıllık mukavelede anlaşırken, transfer konusunda yaşanan görüş ayrılığı da giderildi.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

Yalçın'ın "Kadroya katılacak futbolcularla görüşmeleri siz yapın ama benim görüşüme de başvurulsun. Birlikte hareket edelim" dediği, ayrıca transfer sürecinde kendi scout ekibinin yer almasını istediği belirtildi.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

Son toplantıda taraflar ortak noktada buluşmayı başardı. Anlaşmanın gerçekleştiğini duyan taraftarlar, Başkan Çebi'yi toplantı çıkışında alkışlarla karşıladı.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

RAKAMLARLA SERGEN YALÇIN

- 'ta görev süresi boyunca 45 farklı futbolcuya forma şansı verdi.
- Siyah-beyazlılar Yalçın döneminde 1.2 milyon Euro transfer harcaması yaptı (Bonservis ve kiralama bedeli).

- Teknik direktörlük kariyeri boyunca G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı 22 maça çıkıp 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 9 kez de mağlup oldu.
- Hocalık döneminde kazandığı iki kupayı da Beşiktaş yönetiminde geçen sezon aldı.
- Kartal'ın başında 62 maçta 40 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi elde etti.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

- Beşiktaş'la Sergen Yalçın arasındaki görüşmeler nihayet mutlu sonla bitti... Çok sancılı bir dönem oldu... Bu süreci ve tarafların anlaşmasını nasıl değerlendirirsiniz?

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

ÖMER ÜRÜNDÜL - SEBEBİ CİDDİ TRANSFER İHTİYACI
Bu zor süreç mutlu sonla bitti. Hem için hem de için doğrusu da buydu. Aslında ben bu işin uzamasında Sergen Yalçın'ı hatalı görmüyorum. Maddi konulara girmek benim işim değil. Ama "Başarılı olmuş bir teknik adam seneye ne yapacak" sorusu bu süreci uzattı. Takımdan birçok önemli oyuncu ayrıldı. Takımın temel direği olan Atiba 39 yaşına geldi. Doğal olarak Beşiktaş'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Eğer bu yerinde hamleler yapılmazsa Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara bırakalım, 'de bile kaos yaşanır. Beşiktaş yönetimiyle Sergen Yalçın arasındaki görüşmenin uzaması hatta tıkanmasının altında bu yatıyordu.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

FATİH DOĞAN - SERGEN YALÇIN'DA YAKIŞAN OLDU
'ta kalmalıydı ve öyle de oldu. İşin hikâyesi gereksiz bir şekilde uzatıldı. Araya mesafeler girince şampiyon olunduktan sonra ısrarla bu işin uzatılmaması ve imzaların atılması gerektiğini söylemiştim. İki taraf için de akıl çelen çok oldu. 'Sen haklısın' diye başlayan her cümle, güzel birlikteliği az kalsın baltalıyordu.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

Sergen Hoca'nın açık sözlülüğünü, Başkan Çebi'nin için sıkı pazarlıkçılığını fırsat bilenler ateşe odun atan tavır sergilediler ama başaramadılar. Bu süreçte hep yapıcı davranan ve iki taraf arasında adeta köprü olan 'ın futbol şube sorumlusu olarak katkısı çok büyük. Eğer bu süreç ayrılıkla sonlansaydı sadece yönetim değil hatta Beşiktaş zarar görürdü. Bundan sonra hem yönetimin hem Yalçın'ın daha dikkatli bir süreç yöneteceğini düşünüyorum. Aksi takdirde her sorunu kaşımaya yönelik bir ortam mevcut.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

BÜLENT TİMURLENK - BİR DİNLENME TESİSİNDE FAZLA KALDILAR
Fenerbahçe ve 'taki teknik adam meselesinin buraya kadar gelmesi inanılmazdı. Sivas maçını kazansa 'tecrübeli' olacak Emre Belözoğlu, tecrübesiz diye gönderildi. Sezonu iki kupayla kapatmış 'ın, yeni kontrat görüşmelerinin 35 gün sürmesi meselenin paradan öteye olduğunu düşündürttü. Beşiktaş yönetiminde Yalçın'dan daha iyi futbolu bilen yok. Hocanın yetkilerini arttırmayı, taviz vermek olarak düşünenler vardıysa bu krizin sorumlusu onlardır.

Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı

Elindeki kadrodan maksimum verimi alan, sezon boyunca futbola ve takımına tutku ile bağlı olan, yetiştiği kulübe hayalindeki kupaları kazandıran Yalçın'ın da bu süreç içinde elbette bir bildiği vardı. Yönetimle Yalçın farklı yollara gittiler demeyelim, iki taraf da sağa çekip, bir dinlenme tesisinde fazla kaldılar... İstikametlerinin aynı olmasını dileyen milyonlarca taraftara üç günde kazanılan iki kupanın ardından bu kadar 'acaba'lı günler yaşatmak doğrusu pek şık olmadı.

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Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
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