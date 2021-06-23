Son dakika: Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında neler oldu? 'İki tarafın aklını çelen çok oldu...'

Bu süreçte hep yapıcı davranan ve iki taraf arasında adeta köprü olan Emre Kocadağ'ın futbol şube sorumlusu olarak katkısı çok büyük. Eğer bu süreç ayrılıkla sonuçlansaydı sadece yönetim değil Sergen Yalçın hatta Beşiktaş zarar görürdü.

Bundan sonra hem yönetimin hem Yalçın'ın daha dikkatli bir süreç yöneteceğini düşünüyorum. Aksi takdirde her sorunu kaşımaya yönelik bir ortam mevcut.'