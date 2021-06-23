Son dakika: Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında neler oldu? 'İki tarafın aklını çelen çok oldu...'

FATİH DOĞAN: İKİ TARAFIN AKLINI ÇELENLER VAR
'Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalmalıydı ve öyle de oldu. İşin hikayesi gereksiz bir şekilde uzatıldı. Araya mesafeler girince şampiyon olunduktan sonra ısrarla bu işin uzatulmaması ve imzaların atılması gerektiğini söylemiştim. İki taraf için de akılçelen çok oldu.
'Sen haklısın' diye başlayan her cümle, güzel birlikteliği az daha baltalıyordu. Sergen Hoca'nın açık sözlülüğü Başkan Çebi'nin Beşiktaş için sıkı pazarlıkçılığını fırsat bilenler ateşe odun atan tavır sergilediler ama beceremediler.
Bu süreçte hep yapıcı davranan ve iki taraf arasında adeta köprü olan Emre Kocadağ'ın futbol şube sorumlusu olarak katkısı çok büyük. Eğer bu süreç ayrılıkla sonuçlansaydı sadece yönetim değil Sergen Yalçın hatta Beşiktaş zarar görürdü.
Bundan sonra hem yönetimin hem Yalçın'ın daha dikkatli bir süreç yöneteceğini düşünüyorum. Aksi takdirde her sorunu kaşımaya yönelik bir ortam mevcut.'
ÖMER ÜRÜNDÜL: BEŞİKTAŞ'A CİDDİ TRANSFERLER LAZIM!
'Bu zor süreç mutlu sonla bitti. Hem Beşiktaş için hem de Sergen Yalçın için doğrusu da buydu. Aslında bu işin uzamasında Sergen Yalçın'ı hatalı bulmuyorum. Maddi konulara girmek benim işim değil. Ama 'Başarılı olmuş bir teknik adam seneye ne yapacak.' sorusu bu süreci uzattı.
Takımdan birçok önemli oyuncu ayrıldı. Takımın temel direği olan Atiba 39 yaşına geldi. Doğal olarak Beşiktaş'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Eğer bu yerinde hamleler yapılmazsa Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara bırakalım, Süper Lig'de bile kaos yaşanır.
Beşiktaş yönetimiyle Sergen Yalçın arasındaki görüşmenin uzaması hatta tıkanmasının altında bu yatıyordu.'
BÜLENT TİMURLENK: BİR DİNLENME TESİSİNDE FAZLA KALDILAR
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki teknik adam meselesinin buraya kadar gelmesi inanılmazdı. Sivas maçını kazansa 'tecrübeli' olacak Emre Belözoğlu, tecrübesiz diye gönderildi. Sezonu iki kupayla kapatmış Sergen Yalçın'ın, yeni kontrat görüşmelerinin 35 gün sürmesi meselenin paradan öteye olduğunu düşündürttü.
Beşiktaş yönetiminde Sergen Yalçın'dan daha iyi futbolu bilen biri yok. Hocanın yetkilerini arttırmayı, taviz vermek olarak düşünen ler vardıysa da bu krizin sorumlusu onlardır.
Elindeki kadrodan maksimum verimi alan sezon boyunca futbola ve takıma tutkuyla bağlı olan yetiştiği kulübe hayalindeki kupaları kazandıran Yalçın'ın da bu süreç içinde elbette bir bildiği vardı.
Yönetimle Yalçın farklı yollara gittiler demeyelim, iki taraf da sağı çekip, bir dinlenme tesisinde fazla kaldılar.
İstikametlerinin aynı olmasını dileyen milyonlarca taraftara üç günde kazanılan iki kupanın ardından bu kdar 'acaba'lı günler yaşatmak doğrusu pek şık olmadı.'