Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 25 bin seyirci kapasiteli Hatay stadyumunu yarın Erdoğan açacak
Giriş Tarihi: 24.6.2021 16:20

25 bin seyirci kapasiteli Hatay stadyumunu yarın Erdoğan açacak

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
25 bin seyirci kapasiteli Hatay stadyumunu yarın Erdoğan açacak

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 25 bin kapasiteli Hatay Stadyumu  yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılacağı törenle hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılışlar için yarın9 Hatay'a gidecek. Hatay Stadyumu'nda saat 14.00'de yapılacak olan toplu açılış törenine katılacak olan Erdoğan, Hatay Stadyumunun da açılışını yapacak. 142 milyon 900 bin liraya mal olan statta 24 adet loca bulunuyor ve bin 500 araçlık otopark alanına sahip...

"TESİSLEŞMEDE ZİRVE NOKTADAYIZ"

Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay stadının açılışından önce yaptığı konuşmada, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet eden devrim niteliğinde bir spor tesisleşmemiz söz konusu. Tesisleşme konusunda Cumhuriyet tarihinin zirve noktasındayız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Survivor'da yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Haziran 2021 Survivor yarı final oyununu kim kazandı?
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
Son dakika: Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'dan salvolar! 'O transferde yalan söylediniz seni göndereceğim...'
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir?
Son dakika | Çift emekli maaşı için önemli karar: Kimler çift emekli maaşı alabilir?
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! Eski Beşiktaşlı..
Prof. Dr. Ersoy'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
Yerli aşı Türkovac'ta gurur veren gelişme: Güven tam gelecek aydınlık
Son dakika: İtalyan devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra 104 km...
ARKADAŞINA GÖNDER
25 bin seyirci kapasiteli Hatay stadyumunu yarın Erdoğan açacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA