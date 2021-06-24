25 bin seyirci kapasiteli Hatay stadyumunu yarın Erdoğan açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılışlar için yarın9 Hatay'a gidecek. Hatay Stadyumu'nda saat 14.00'de yapılacak olan toplu açılış törenine katılacak olan Erdoğan, Hatay Stadyumunun da açılışını yapacak. 142 milyon 900 bin liraya mal olan statta 24 adet loca bulunuyor ve bin 500 araçlık otopark alanına sahip...

"TESİSLEŞMEDE ZİRVE NOKTADAYIZ"

Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay stadının açılışından önce yaptığı konuşmada, "25 bin seyirci kapasiteli stadımızda, 24 adet loca da bulunuyor. 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olacak yeni stadımız, bin 500 araçlık otopark alanına sahip olacak. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet eden devrim niteliğinde bir spor tesisleşmemiz söz konusu. Tesisleşme konusunda Cumhuriyet tarihinin zirve noktasındayız" dedi.