Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! 'Pazartesi günü belli olacak'

Son dakikaya kadar çimleri ısıracak, formada ıslanmadık yer bırakmayacak bir aile olmalıyız. Bunu tam oluşturamadık ama bu sene olacak. Samandıra'da bu sene oyuncuların tavırları da başka olacak.

Bir hocamız vardı. 'Futbolcuları alın sizin fabrikalardan birine götürün anlasınlar çalışmanın ne kadar değerli olduğunu.' diyordu. Eski zamanlardaki hikayeler çok daha az."