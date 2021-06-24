Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! 'Pazartesi günü belli olacak'

Son dakika... Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktörü kim olacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir birçok teknik adamla görüştü. Fenerbahçe'nin yeni hocası 28 Haziran Pazartesi günü belli olacak.
Fenerbahçe'de 26 Haziran Cumartesi günü seçimli genel kurul yapılacak. 3 yıllık görev süresi dolan Ali Koç, yeniden başkan olmaya hazırlanıyor. Koç, seçim öncesi FB TV'de açıklamalarda bulunurken, yeni teknik direktörün pazartesi günü duyurulacağını ifade etti.
Koç, "Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız. Önümüzdeki sezon çok daha inançlı olacağız. Samandıra'da istediğimiz iklimi yaratamadık bunun da sahada yansımasını görüyoruz. Oyuncularımız her biri pırlanta gibi çocuklar." şeklinde konuştu.
Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
"2 senedir yabancı kuralı değişecek diye bazı yatırımlar yapıyorduk. Fenerbahçe buna hazırlıklı. Geçen sezon en az yabancı oynatan takımlardan biriydik. Kadromuz nikelikli. Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız. Önümüzdeki sezon çok daha inançlı olacağız. Samandıra'da istediğimiz iklimi yaratamadık bunun da sahada yansımasını görüyoruz. Oyuncularımız her biri pırlanta gibi çocuklar.
Son dakikaya kadar çimleri ısıracak, formada ıslanmadık yer bırakmayacak bir aile olmalıyız. Bunu tam oluşturamadık ama bu sene olacak. Samandıra'da bu sene oyuncuların tavırları da başka olacak.
Bir hocamız vardı. 'Futbolcuları alın sizin fabrikalardan birine götürün anlasınlar çalışmanın ne kadar değerli olduğunu.' diyordu. Eski zamanlardaki hikayeler çok daha az."
"CANER ERKİN FORMAYI ATMAZ!"
Fenerbahçe Başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, Ali Koç'la birlikte katıldığı programda, "Futbolcu geliyor 50 bin insanın önünde formayı yere atıyor. Çubuklu formayı yere atan topçuyu kadroda tutmayalım." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Kim var kadroda böyle isim?" derken Yeşilyurt, "Caner vardı başkanım." şeklinde konuştu.
Koç ise, "Caner formayı yere atmaz" dedi.