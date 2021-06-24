Aslan’ın yeni Cezayirlisi Ounas

Sarı-kırmızılılar, Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına yazdı. Yönetim, sol ayaklı sağ kanat için şartları zorlama kararı aldı
Geçen sezonki Trabzonspor derbisinde devrede oyundan alınan Sofiane Feghouli, hocası Fatih Terim'e gösterdiği tepkiyle Galatasaray'daki sonunu hazırlamıştı. Son 6 haftada 1 dakika bile süre almayanFeghouli, yeni sezonda kadrodadüşünülmüyor. Kulüp bulması halinde gönderilecek Cezayirli yıldızın yerine oyuncu bakan sarı-kırmızılılar, sağ kanada aradığı ismi İtalya'da buldu: Adam Ounas... Feghouli'nin vatandaşı olan Cezayirli Ounas'ın, kulübü Napoli ile 1yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
4 YIL ÖNCE 12 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI
Sol ayağını kullanan ve sağ açıkta oynayan 24 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray transfer listesinde üst sıralara yazdı. Napoli ile temas kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ounas için şartlarını zorlayacak. Fransa pasaportuna da sahip Adam Ounas ayrıca Cezayir Milli Takımı'nda görev yapıyor. Napoli 4 sene önce 12 milyon Euro bonservisödediği Ounas'ı Nice, Cagliari veCrotone'ye kiralık yolladı.
PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
CEZAYIRLI göçmen bir ailenin oğlu olan Adam Ounas, 11 Kasım 1996'da Fransa'da doğdu. Ancak milli takım tercihini yaparken kökenlerinin ait olduğu ülkeyi seçti. Sağ kanadın yanı sıra solda ve forvette de görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.