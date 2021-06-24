Fatih Terim yönetimde söz sahibi mi? Usta yazardan çarpıcı değerlendirme!

TFF ve Şenol Güneş arasında verilecek kararları parasal sözleşme engellememelidir. Benim tanıdığım Güneş, hakkını almadan görevden ayrılmaz. TFF medya üzerinden istifa etmesi konusunda Güneş'e mobbing yapmamalıdır. Eğer TFF başarısızlığın hesabını soramazsa ve Şenol Hoca ile ilgili bir karar alamazsa acilen istifa etmelidir. Çünkü TFF de başarısızlık sonucunda itibar kaybetmiştir.

Ayrıca Şenol Hoca'nın futbolculara yönelik söylediği sözler çok yanlıştı. Dünya Kupası grup elemelerine Şenol Hoca ile devam etmek Milli Takım'a huzur getirmez. Eğer bu oyuncu grubu başarısız olmuş, kendi egosuyla bireysel oynamış ve yüreğini sahaya koymamışsa bunun sorumlusu, bu oyuncuları kadroya alan Şenol Güneş'tir. Antalya kampına erken gelen ve çalışmalara başlayan bazı yerli oyunculara yer vermemek de Şenol Güneş'in bir hatasıdır.

Aslında TFF sormalı, Şenol Hoca da şu sorulara cevap vermelidir:

1-Bu takımın kurulmasında menajerlerin etkisi var mı?

2-Şenol Hoca bazı oyuncuların boyunduruğu altına girdi mi?