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Giriş Tarihi: 24.6.2021 21:48 Son Güncelleme: 24.6.2021 22:00

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim buluştu! Ozan Kabak...

AA
Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim buluştu! Ozan Kabak...

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile görüştü. Görüşmede genel kurul üyesi iş insanı Bahattin Demirbilek'in de yer aldığı belirtildi. Öte yandan milli futbolcu Ozan Kabak, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Burak Elmas ile Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede genel kurul üyesi iş insanı Bahattin Demirbilek'in de yer aldığı kaydedildi.

Paylaşımda yer alan fotoğraflarda Burak Elmas ile Fatih Terim'in samimi ve neşeli görüntüsü dikkati çekti.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yola devam etti ve mazbatasını bile almadan tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdi.

Ayrıca Galatasaray altyapısından yetişen milli futbolcu Ozan Kabak da tesislerde Fatih Terim ile bir araya geldi.

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Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim buluştu! Ozan Kabak...
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