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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Kaan Ayhan derbisi başladı

Kaan Ayhan derbisi başladı
TFF'NİN uygulamaya koyduğu 8+6 yabancı kuralı nedeniyle kulüpler yerli transferlere öncelik verirken, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Kaan Ayhan'a, Beşiktaş da kanca attı. Sarıkırmızılı kulübün büyük mesafe aldığı 26 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Hem defansta hem de orta sahada görev alabilen gurbetçi yıldız için büyük yarış sürüyor. Geçen sezon İtalyan ekibi Sassuolo'da 20 maça çıkan Kaan, gol ve asist üretemedi.

YÖNETİMDEN TWİTTER MOLASI
Seçim sürecinde sosyal medyayı en etkin kullanan ekip olan Burak Elmas ve yol arkadaşları, iletişim stratejisinde değişikliğe gitti. Yöneticilerden Işıtan Gün'ün ardından genel sekreter Köksal Ünlü de Twitter'a ara verdi. Ünlü, ''Gururla G.Saray'ı temsil ediyoruz. Bu sebeple sosyal medya paylaşımlarıma ara veriyorum'' diye yazdı.

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Kaan Ayhan derbisi başladı
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