Mostafa Mohamed'den Galatasaray taraftarına müjde! Florya'dan paylaşım...

Galatasaray'ın büyük beklentiler içinde olduğu Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in, Mısır Olimpik Milli Takımı'na çağırılması kafalarda soru işareti yaratmıştı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacağı PSV maçlarına yetişmeme ihtimali bulunan golcüden müjdeli haber geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar için Tokyo Olimpiyat Oyunlar'ına katılmayacak olan Mostafa Mohamed, İstanbul'a dönerek Florya'da çalışmalara başladı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı sevindiren Mostafa Mohamed, PSV Eindhoven ile oynanacak maçlarda kadroda yer alacak.
İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımı...
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Florya'da çalışmalarına başladı. pic.twitter.com/47PKt1UH6a— Sabah Spor (@sabahspor1) June 24, 2021