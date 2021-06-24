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Giriş Tarihi: 24.6.2021 18:51 Son Güncelleme: 24.6.2021 19:03

Mostafa Mohamed'den Galatasaray taraftarına müjde! Florya'dan paylaşım...

Mostafa Mohamed'den Galatasaray taraftarına müjde! Florya'dan paylaşım...

Galatasaray'ın devre arasında Mısır Ligi takımı Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Golcü oyuncunun PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında oynayıp oynamayacağı soru işaretiydi. Mostafa Mohamed, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftara müjdeyi verdi.

Galatasaray'ın büyük beklentiler içinde olduğu Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in, Mısır Olimpik Milli Takımı'na çağırılması kafalarda soru işareti yaratmıştı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacağı PSV maçlarına yetişmeme ihtimali bulunan golcüden müjdeli haber geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar için Tokyo Olimpiyat Oyunlar'ına katılmayacak olan Mostafa Mohamed, İstanbul'a dönerek Florya'da çalışmalara başladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarı sevindiren Mostafa Mohamed, PSV Eindhoven ile oynanacak maçlarda kadroda yer alacak.

İşte Mostafa Mohamed'in paylaşımı...

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Mostafa Mohamed'den Galatasaray taraftarına müjde! Florya'dan paylaşım...
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