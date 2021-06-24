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Giriş Tarihi: 24.6.2021 15:41 Son Güncelleme: 24.6.2021 16:01

Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

AA
Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. Akçay, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un deneyimli teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, koronavirüs salgınına yakalanmış, durumu kötüye gidince de entübe edilmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinden yapılan açıklamada Akçay'ın durumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Hastane başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın, solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır."

Kocaelispor'un 62 yaşındaki teknik direktörü Akçay, sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da KTÜ Farabi Hastanesine kaldırılmıştı.

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Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
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