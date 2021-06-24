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Giriş Tarihi: 24.6.2021 19:02

Oğuz Aydın Alanyaspor'a transfer oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Oğuz Aydın Alanyaspor'a transfer oldu

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor.bu sezon Misli. Com 2 Lige yükselen Bucaspor 1928'den 21 yaşındaki sol kanat oyuncu Oğuz Aydın ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz devam ediyor. Bucaspor'dan Oğuz Aydın kardeşimiz de Alanyaspor ailesine katıldı. Gelecek vaat eden Oğuz kardeşimizin Alanyaspor çatısı altında kendisini geliştirerek hem bize faydalı olacağını hem de kariyerine katkı sağlayacağını umut ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Bucaspor 1928 takımından Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Oğuz Aydın ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. İnşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

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Oğuz Aydın Alanyaspor'a transfer oldu
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