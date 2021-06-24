Salih Uçan ve Kenan Karaman imzayı atıyor! Diego Costa için onay bekliyor...

DİEGO COSTA İÇİN SERGEN HOCA'DAN ONAY BEKLENİYOR

Beşiktaş forvet transferinde de başta Diego Costa olmak üzere Andraz Sporar, Santos Borre, Carlos Bacca ve Aleksandar Mitrovic gibi isimlerle görüştü. Yalçın'ın onay vermesi durumunda Kartal'a en yakın isim olan Diego Costa'nın transferini bitirmek için harekete geçilecek.