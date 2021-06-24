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Giriş Tarihi: 24.6.2021 09:15 Son Güncelleme: 24.6.2021 09:54

Salih Uçan ve Kenan Karaman imzayı atıyor! Diego Costa için onay bekliyor...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Salih Uçan ve Kenan Karaman imzayı atıyor! Diego Costa için onay bekliyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta çifte imza... Sergen Yalçın ile Hoca krizini çözen Beşiktaş, ilk etapta anlaşmaya varılan Salih Uçan’la sözleşme imzalayacak. Kenan Karaman, Sergen Yalçın’ın onayına sunulurken forvet transferine de kısa sürede son nokta konulacak. Aynı zamanda Diego Costa için Sergen Yalçın'dan onay bekleniyor.

Bir ayı aşkın süredir teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerini olumlu sonuçlandıran Beşiktaş, bundan sonraki süreçte transfere ağırlık verecek.

SALİH IÇAN SEZON BAŞINA 10 MİLYON TL ALACAK

Siyah-beyazlılar, ilk olarak Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak. 27 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.

Yönetimin, prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman ise deneyimli hocanın onayına sunulacak. Sergen Yalçın "Tamam" dediği anda Kenan'la 3 yıllık sözleşme yapılacak. 27 yaşındaki Karaman sezon başına bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon TL kazanacak.

DİEGO COSTA İÇİN SERGEN HOCA'DAN ONAY BEKLENİYOR

Beşiktaş forvet transferinde de başta Diego Costa olmak üzere Andraz Sporar, Santos Borre, Carlos Bacca ve Aleksandar Mitrovic gibi isimlerle görüştü. Yalçın'ın onay vermesi durumunda Kartal'a en yakın isim olan Diego Costa'nın transferini bitirmek için harekete geçilecek.

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Salih Uçan ve Kenan Karaman imzayı atıyor! Diego Costa için onay bekliyor...
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