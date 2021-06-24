Salih Uçan ve Kenan Karaman imzayı atıyor! Diego Costa için onay bekliyor...

Bir ayı aşkın süredir teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerini olumlu sonuçlandıran Beşiktaş, bundan sonraki süreçte transfere ağırlık verecek.
SALİH IÇAN SEZON BAŞINA 10 MİLYON TL ALACAK
Siyah-beyazlılar, ilk olarak Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak. 27 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.
Yönetimin, prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman ise deneyimli hocanın onayına sunulacak. Sergen Yalçın "Tamam" dediği anda Kenan'la 3 yıllık sözleşme yapılacak. 27 yaşındaki Karaman sezon başına bonuslar dahil olmak üzere 13 milyon TL kazanacak.
DİEGO COSTA İÇİN SERGEN HOCA'DAN ONAY BEKLENİYOR
Beşiktaş forvet transferinde de başta Diego Costa olmak üzere Andraz Sporar, Santos Borre, Carlos Bacca ve Aleksandar Mitrovic gibi isimlerle görüştü. Yalçın'ın onay vermesi durumunda Kartal'a en yakın isim olan Diego Costa'nın transferini bitirmek için harekete geçilecek.