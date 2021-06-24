Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a gönderme: Git Ramos'u al, Marcelo'yu al...

"OBRADOVİC'İ YARIN GETİRECEĞİM"

"Sayın Ali Koç, basketbol takımı A.Ş haline getir. Ben o A.Ş'ye talibim. Obradovic'i de yarın getireceğim. Bunu da böyle bilin!"

"Benim dönemimde 13 kupa almışız. 20 senede 17 hocayla çalışmışım. 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz' dedi. Bu hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye'ye hakarettir. Ver bana 10 milyon Euro, ben sana kimleri getiriyorum."