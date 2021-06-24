Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a gönderme: Git Ramos'u al, Marcelo'yu al...

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala Aziz Yıldırım flaş açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.
"SENİ BEN DEĞİL BU TARAFTAR GÖNDERECEK"
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert eleştiriler geldi. Aziz Yıldırım, "Seni bu seyirciyle göndereceğim. Seni ben değil bu taraftar gönderecek. Bundan sonra sahnedeyim arkadaşlarımla birlikte. Serdar Dursun'u değil Real Madrid'den ayrılan Ramos'u, Marcelo'yu al. Fenerbahçe'ye Carlos geldi, Anelka geldi"
"GİT RAMOS'U AL, MARCELO'YU AL BOŞTA ONLAR..."
Aziz Yıldırım: Sen Ali Koç'sun. Sana Serdar Dursun transferi yakışır mı? Fenerbahçe'nin geçmişine bakın. Git Sergio Ramos boşta onu al. Marcelo'yu al. Roma'dan Dzeko'yu al!
"BİZDEN SONRA O HAVA KAYBOLDU"
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi basketbolda bir marka yaptık. 4 sene Final-Four oynadık, 1 defa şampiyon olduk. Obradovic gibi bir hocayı bulmak zor. Biz Obradovic ile dosttuk. Başkan-hoca değil iki dosttuk. Bizden sonra o hava kayboldu.
"OBRADOVİC'İ YARIN GETİRECEĞİM"
"Sayın Ali Koç, basketbol takımı A.Ş haline getir. Ben o A.Ş'ye talibim. Obradovic'i de yarın getireceğim. Bunu da böyle bilin!"
"Benim dönemimde 13 kupa almışız. 20 senede 17 hocayla çalışmışım. 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz' dedi. Bu hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye'ye hakarettir. Ver bana 10 milyon Euro, ben sana kimleri getiriyorum."
"İRFAN CAN'I KAÇA ALDILAR BİLEN VAR MI?"
"Ne Kahveci'ydi? İrfan Can Kahveci. Kaça aldılar bilen var mı? Ben söylüyorum. Bir lira bugüne kadar TFF'ye ödeme göstermediler. Önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var.
"EVRAKLARI YAYINLARIM"
"Galatasaray ve Marsilya İrfan Can için 4 milyon € verdi. Biz kaça aldık? 11 milyon €. Sakın beni yalanlamaya kalkmasınlar. Evrakları yayınlarım."
"FENERBAHÇE BOŞUNA HOCA ARIYOR"
Emre Belözoğlu'nun gönderilmemesi gerektiğini ifade eden Aziz Yıldırm, "Boşuna hoca arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederdim. Getireceği hoca macera olacak." diyerek hoca konusunda da yönetimi eleştirdi.
Son dakika: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert sözler! 'İrfan Can transferinde yalan söylediniz evrakları yayınlarım...'