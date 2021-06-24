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Giriş Tarihi: 24.6.2021 09:55

Son dakika: Beşiktaşlı Vida'ya İtalya'dan 3 talip çıktı! EURO 2020 sonrası...

Son dakika: Beşiktaşlı Vida'ya İtalya'dan 3 talip çıktı! EURO 2020 sonrası...

Son dakika... Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, başarılı stoper ile yeniden masaya oturmaya hazırlanırken, Vida'ya İtalya'dan 3 takım talip oldu. Cagliari, Torino ve Fiorentina'nın Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı ifade ediliyor.

Son dakika... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bilmecesi çözüldü ve sıra transfer çalışmalarına geldi. Yönetim, iç transferde Vida'nın sözleşmesini uzatmayı planlarken, oyuncunun her geçen gün talipleri de artıyor.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Cagliari, Torino ve Fiorentina, Hırvat stoperle ilgilenirken, İtalyan kulüplerinin ilerleyen günlerde resmi teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.

Kazanılan şampiyonlukta önemli payı olan Vida'nın, İstanbul'dan ayrılma düşüncesi olmasa da önerileri, maddi açıdan cazip olması halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetim ise 32 yaşındaki futbolcunun 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Başkan Çebi ve ekibi oyuncuya, önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere 2 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerecek. Avrupa Şampiyonası sona erdikten sonra Vida'nın menajeri İstanbul'a davet edilecek ve anlaşma zemini aranacak.

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Son dakika: Beşiktaşlı Vida'ya İtalya'dan 3 talip çıktı! EURO 2020 sonrası...
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