Son dakika: Beşiktaşlı Vida'ya İtalya'dan 3 talip çıktı! EURO 2020 sonrası...

Son dakika... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bilmecesi çözüldü ve sıra transfer çalışmalarına geldi. Yönetim, iç transferde Vida'nın sözleşmesini uzatmayı planlarken, oyuncunun her geçen gün talipleri de artıyor.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Cagliari, Torino ve Fiorentina, Hırvat stoperle ilgilenirken, İtalyan kulüplerinin ilerleyen günlerde resmi teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.
Kazanılan şampiyonlukta önemli payı olan Vida'nın, İstanbul'dan ayrılma düşüncesi olmasa da önerileri, maddi açıdan cazip olması halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetim ise 32 yaşındaki futbolcunun 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
Başkan Çebi ve ekibi oyuncuya, önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere 2 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerecek. Avrupa Şampiyonası sona erdikten sonra Vida'nın menajeri İstanbul'a davet edilecek ve anlaşma zemini aranacak.