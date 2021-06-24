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Giriş Tarihi: 24.6.2021 15:43 Son Güncelleme: 24.6.2021 15:44

Son dakika: Falcao'nun eski takım arkadaşından transfer itirafı!

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Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki sezondur Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, bir türlü taraftarın beklentilerini karşılayamadı. Sakatlıklarla baş eden Falcao, takıma istenilen katkıyı sağlayamadı. Falcao'nun eski takım arkadaşından çok konuşulacak transfer itirafı geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas yönetimi ilk iş olarak Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Galatasaray'da 5. dönemine başlayan Fatih Terim, transfer raporunu yönetime sundu. Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan, Terim'in ilk hedefleri arasında yer alıyor. Radamel Falcao'nun geleceği hakkında da sürpriz bir açıklama geldi.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

FALCAO İÇİN SÜRPRİZ İDDİA!

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Feghouli'nin Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile temasta olduğu biliniyor.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Radamel Falcao'nun transferi için menajerlere yetki verildi. Galatasaray, Falcao için bonservis talep etmeyecek.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Güney Amerika medyasında Radamel Falcao hakkında sürpriz bir transfer itirafı geldi! Falcao'nun eski takım arkadaşı Quintero, Falcao'nun transfer beklentisi hakkında konuştu.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM!'

Juan Fernando Quintero, Türkiye'den Beşiktaş'tan daha önce teklif aldığını açıkladı. Başarılı oyuncu ayrıca Rangers, Lazio ve Inter'den de teklifler geldiğini fakat kabul etmediğini belirtti.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

FALCAO'NUN ESKİ TAKIM ARKADAŞINDAN İTİRAF!

River Plate takımında efsaneler arasında giren Quintero, Falcao'nun River Plate takımına geri dönmeyi istediğini itiraf etti.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

'Umarım Radamel Falcao, River Plate takımına geri döner. Bunu hayal etmek zor. Kulübü çok seven bir River taraftarı ama ekonominin de gerçekleri var.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Bugün futbol ne durumda, şartlar onun geri dönmesi için uygun mu bilemiyorum?.'

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Şimdilerde Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen forması giyen Juan Fernando Quintero, aynı zamanda Falcao ile Kolombiya milli takımından arkadaş.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Quintero, River Plate taraftarı için efsaneler arasında. River'dan ayrıldığı için pişman olmadığını ifade eden on numara Falcao ile saha içinde harika anlaştıklarını deneyimli golcünün de gönlünün River'da olduğunu belirtti.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Kariyerinde Porto, Pescara, Rennes, Medellin gibi takımlar olan Quintero ayrıca geçmiş dönemde Beşiktaş ve Inter gibi takımlardan da teklif aldığını sözlerine ekledi.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Quintero, zamanı geldiğinde mutlaka River'da oynamak istediğini belirtirken Falcao ile aynı dönemde dönerlerse çok daha mutlu olacağını vurguladı.

Son dakika: Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşından sürpriz itiraf! 'Galatasaray'dan oraya gitmek istiyor...'

Quintero, River Plate tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

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