Son dakika! Fenerbahçe'de yeni hoca adayı! Eski Beşiktaşlı hoca ile görüşme başladı

MARCO SİLVA HER KONUDA ANLAŞILDI FAKAT YÖNETİM BEKLEME

Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor. Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.