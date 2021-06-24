Son dakika: Galatasaray'a yeni Cezayirli geliyor! Transfer girişimine başlandı

TRANSFER LİSTESİ YÖNETİME SUNULDU

Transfer çalışmaları için harekete geçen yeni Galatasaray yönetimi listede olan isimler için girişmlere başladı. Fatih Terim, Gedson Fernandes ve Florentino Luis'in kiralik olarak transfer edilmesi gerektiği raporunu verdi. Bir diğer isim daha ortaya çıktı.