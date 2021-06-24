Son dakika: Şenol Güneş'e iki soru! 'Milli takımın kurulmasında menajerlerin etkisi var mı?'

İtalya'ya 3-0 yenilerek başladığımız Avrupa Şampiyonası'nda Galler'e 2-0, İsviçre'ye de 3-1 mağlup olduk. İrfan Can Kahveci'nin attığı golle birlikte gol atamadan elenmekten kurtulduk. Şenol Güneş'in İsviçre maçı sonrası söylediği sözler çok konuşuldu. Sabah Gazetesi Yazarlarından Levent Tüzemen, Şenol Güneş'e kritik iki soru sordu.
Milli Takım ve Şenol Güneş, ağır bir şekilde eleştiriliyor. Futbol Federasyonu'nun ne yapmasını bekliyorsunuz?
Türk Milli Takımı EURO 2020'de sadece skor ve puan olarak rezil olmamış, ciddi bir itibar kaybı yaşamıştır. Bunun hesabını TFF ve öncelikle Şenol Güneş vermelidir.
Örneğin İspanya Futbol Federasyonu, 2010'da Dünya Şampiyonu, 2012'de Avrupa Şampiyonu olan Del Bosque'yi 2014'te Dünya Kupası'ndaki rezaletten sonra görevden almış ise TFF de Şenol Güneş'in istifasını istemelidir ya da Şenol Hoca, "Ben Milli Takım'ı bıraktım" deme cesaretini göstermelidir.
'BENİM TANIDIĞIM ŞENOL GÜNEŞ...'
TFF ve Şenol Güneş arasında verilecek kararları parasal sözleşme engellememelidir. Benim tanıdığım Güneş, hakkını almadan görevden ayrılmaz. TFF medya üzerinden istifa etmesi konusunda Güneş'e mobbing yapmamalıdır. Eğer TFF başarısızlığın hesabını soramazsa ve Şenol Hoca ile ilgili bir karar alamazsa acilen istifa etmelidir.
'İTİBAR KAYBETTİLER...'
Çünkü TFF de başarısızlık sonucunda itibar kaybetmiştir. Ayrıca Şenol Hoca'nın futbolculara yönelik söylediği sözler çok yanlıştı. Dünya Kupası grup elemelerine Şenol Hoca ile devam etmek Milli Takım'a huzur getirmez. Eğer bu oyuncu grubu başarısız olmuş, kendi egosuyla bireysel oynamış ve yüreğini sahaya koymamışsa bunun sorumlusu, bu oyuncuları kadroya alan Şenol Güneş'tir.
'BU TAKIMIN KURULMASINDA MENAJERLERİN ETKİSİ VAR MI?'
Antalya kampına erken gelen ve çalışmalara başlayan bazı yerli oyunculara yer vermemek de Şenol Güneş'in bir hatasıdır. Aslında TFF sormalı, Şenol Hoca da şu sorulara cevap vermelidir: 1-Bu takımın kurulmasında menajerlerin etkisi var mı? 2-Şenol Hoca bazı oyuncuların boyunduruğu altına girdi mi?'
Fatih Terim, Florya'ya döndü. Burak Elmas-Terim ikilisinin çalışma şeklinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? "Hoca artık yönetimde de söz sahibi" yorumları var. Ne diyorsunuz?
Burak Elmas'ın ilk doğru icraatı, Fatih Terim'i tekrar Florya'ya geri döndürmesidir. Terim, sadece Florya'nın babası değil, G.Saray'ın tüm sorunlarını iliklerine kadar bilen büyük bir tecrübedir. Burak Elmas ve Fatih Terim ikilisi, G.Saray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda ve UEFA Kupası'nın kazanılmasında da birlikte çalıştılar.
Burak Başkan, Fatih Hoca'nın neler yapabileceğini ve karakter yapısını iyi bilir. Fatih Hoca asla yönetimlerin işine elini sokmaz. Ne Faruk Süren ne Ünal Aysal ne rahmetli Özhan Canaydın ne de sorun yaşadığı Mustafa Cengiz, Terim'in yönetimlere müdahale ettiği konusunda bir açıklama yapmadı. Şimdi "Elmas değil, Terim başkan oldu" demeye çalışanlar art niyetlidir ve hedefleri G.Saray'ı karıştırmaktır.
Ayrıca Terim-Elmas birlikteliği çok daha sıcak ve daha doğrulara yönelik olacaktır. Terim, asla kendi egosuna yönelik hareket etmez. Verdiği transfer listesindeki isimler de G.Saray bütçesine uygun isimlerdir.
Tekrarlıyorum; Faruk Süren-Fatih Terim ikilisi G.Saray'ı Avrupa'da marka yapmış ve UEFA Kupası'nın kazanılmasını sağlamıştı. Şimdi Burak Elmas- Fatih Terim birlikteliğinin G.Saray'ı yeniden Avrupa'da güçlü bir noktaya getireceğine inanıyorum.