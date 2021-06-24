Son dakika: Şenol Güneş'e iki soru! 'Milli takımın kurulmasında menajerlerin etkisi var mı?'

'İTİBAR KAYBETTİLER...'

Çünkü TFF de başarısızlık sonucunda itibar kaybetmiştir. Ayrıca Şenol Hoca'nın futbolculara yönelik söylediği sözler çok yanlıştı. Dünya Kupası grup elemelerine Şenol Hoca ile devam etmek Milli Takım'a huzur getirmez. Eğer bu oyuncu grubu başarısız olmuş, kendi egosuyla bireysel oynamış ve yüreğini sahaya koymamışsa bunun sorumlusu, bu oyuncuları kadroya alan Şenol Güneş'tir.