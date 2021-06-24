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Giriş Tarihi: 24.6.2021 16:27 Son Güncelleme: 24.6.2021 16:46

Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Deplasman golü kaldırıldı

Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Deplasman golü kaldırıldı

Son dakika... UEFA, deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı. 2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.

Son dakika...UEFA'dan flaş bir karar geldi. Bir süredir tartışılan ve kaldırılması gerektiği yönünde görüşler bildirilen deplasman golü kuralı için karar verildi.

UEFA yaptığı son dakika açıklamasıyla artık deplasman golü kuralının uygulanmayacağını duyurdu.

Deplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek.

Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

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Son dakika: UEFA'dan flaş karar! Deplasman golü kaldırıldı
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