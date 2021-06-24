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Giriş Tarihi: 24.6.2021 07:56 Son Güncelleme: 24.6.2021 08:04

Trabzonspor'dan Enis Destan girişimi! Son teklif yapılacak...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'dan Enis Destan girişimi! Son teklif yapılacak...

Transfer sezonuna çok hızlı giren Trabzonspor, önümüzdeki sezona hızlı giriş yapmak istiyor. Marek Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldız isimleri getiren Trabzonspor yönetimi, 19 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu’nun kapısını bir kez daha çalarak yaptığı teklife sonraki satıştan pay önerisini ekleyecek.

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 yabancı yıldızı kadrosuna katan Trabzonspor, bu sefer de yerli transferlere yönelmiş durumda.

TRABZONSPOR ENİS DESTAN İÇİN SON TEKLİFİNİ YAPACAK

Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu Enis Destan için daha önce yapılan görüşmeler kulübünün istediği yüksek rakamlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Avcı'nın talebi doğrultusunda oyuncu için İzmir ekibiyle son bir görüşme daha yapılacak.

Daha önceki önerilen rakamı korumayı düşünen bordo-mavili yönetimin, Altınordu'nun da istediği bir sonraki satıştan pay maddesini dahil etmesi bekleniyor. İzmir kulübünün ise oyuncuya yurt dışından da teklifler geldiğini, şu an için bir karar aşamasında olmadıklarını bordo-mavili yöneticilere ilettiği öğrenildi.

SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ GİRESUNSPOR'DAN DİABATE'YE KANCA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'ye talip oldu. Bordomavililerin de 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Diabate, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 6 maçta forma giymiş, devre arasında ise kiralandığı Göztepe'de 18 karşılaşmada boy gösterip, 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

TUNAHAN VE KORAY KAMP KADROSUNDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U19 takımının ligde finallere kalması ve TFF tarafından yabancı kısıtlamasının getirilmesinin ardından, geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Tunahan Ergül ve Koray Kılınç'ı da kamp kadrosuna dahil etme kararı aldı. Böylelikle Murat Cem Akpınar, Muhammet Taha Tepe ve Salih Kavrazlı ile birlikte 5 genç isim kamp kadrosunda olacak.

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Trabzonspor'dan Enis Destan girişimi! Son teklif yapılacak...
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