Vida’ya çizme’den üçlü kıskaç!

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı Hırvat stoperle Cagliari, Torino ve Fiorentina ilgileniyor
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın talipleri artıyor. Cagliari, Torino ve Fiorentina, Hırvat stoperle ilgilenirken, İtalyan kulüplerinin ilerleyen günlerde resmi teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor. Kazanılan şampiyonlukta önemli payı olan Vida'nın, İstanbul'dan ayrılma düşüncesi olmasa da önerileri, maddi açıdan cazip olması halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim ise 32 yaşındaki futbolcunun 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Başkan Çebi ve ekibi oyuncuya,önümüzdeki sezondangeçerli olmak üzere 2milyon Euro'dan 3 yıllıkkontrat önerecek. Avrupa Şampiyonası sona erdikten sonra Vida'nın menajeri İstanbul'a davet edilecek ve anlaşma zemini aranacak.