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Giriş Tarihi: 25.6.2021 18:35 Son Güncelleme: 25.6.2021 18:58

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda bronz madalya!

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda bronz madalya!

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı.

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finallerinin ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları" üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.

İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda ABD ve Brezilya bugün saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi 4 takımı arasında yer almayı başaran milliler, organizasyonun ilk turunda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak finallere yükseldi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.

Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı FIVB Milletler Ligi'nde bu yıl Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda bronz madalya!
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