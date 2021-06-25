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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Beyaz atlı prens küme düşürüyordu

VOLKAN DEMİR

Kulübü iyi yönetmiyorlar. Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü olmaz. F.Bahçelilik ruhunu kaybediyoruz. Telafisi yok, en büyük sorun bu Sayın Ali Koç, 16 bin üyenin onu neden seçtiğinin farkında değil. Kurtarıcı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i uçuracaktı. Ancak küme düşüyordu!

Arada bizi tahrik ettiler. Konuşunca neden konuştun, konuşmayınca neden konuşmadın diyerek bizi bir yola getirmeye çalıştılar ama biz bu tuzaklara düşmedik. bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılacak zararların karşısında açıkça kamuoyunu bilgilendireceğiz, gereken hareket neyse onu yapacağız. 3 senedir enkaz edebiyatı var.
Geldiklerinden beri 1 tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bekçi kulübesi diktiler. Onun dışında bir şey yok? Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye Ali Koç'u niye seçti, hâlâ anlamamış. O 16 bin kişi, beyaz atlı prens olarak gördü seni. Pamuk Prenses'i alacaktı. Pamuk Prenses küme düşüyordu küme! Bundan 3 sene önce 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk.
Bunlar Fenerbahçe'yi iyi yönetmiyorlar. Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz.

BASKETBOLU BANA VER OBRADOVİC YARIN GELİR

Bir marka yarattık, Fenerbahçe basketbolu... Obradovic'le dost ilişkimiz vardı. Obradovic gibi bir hocayı o dönem bulmak hem zor hem de kaybettikten sonra onun yerini doldurmak zor. Marka olan Fenerbahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Sayın Ali Koç, basketbol takımını A.Ş haline getir. Ben o A.Ş'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiriyorum. Yalnız AŞ haline getireceksin, Obradovic'i getireceğim. Her sene de Final Four oynayacağız.
Bugüne kadar sabrettim, artık sabretmem... Sustukça üstüme geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben 30 senemi bu kulübe verdim. Korkuyorsunuz, hepsini artık korku dağları sardı.

SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM

'Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir.
Sportif AŞ'de çekimser kalıp bizi ibra etmedi. Sonra utanmadan, biz ibra edilmişken 2019'daki mali kongreye kitapçıkta yazarak son 5 ay ibra edilmemiş gibi kitapçığa koydular. Mektup yazdım, okudular mecburen. Biz ibra edilmezsek siz tüzük gereği seçilemezsiniz. Sizin 1 seneniz de düşer. TV'ye baktılar geri dönüp, baktılar ki ibra edilmişiz. Vay Fenerbahçe'm vay! Bize 'yalancı' diyor. Ben hayatımda bilerek hiç yalan söylemedim. Yalan söylesem hapis yatmazdım. Ben zona hastası olmuşum. Pantolonumun kayışını bağlayamıyorum, her yerde düşüyor. 2 sene onunla uğraştık. Seni affetmem, onu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim.
Benim yarattığım borçtan daha fazla borç yarattılar 3 senede. Ne oldu? Yanlış transferler. 52 adam alacağına 10 tane alaydın, Aykut ve Hasan'ı tutsaydınız... İlle benimle yarışacak. Benimle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın.
Çekildik kenara ama bundan sonra protokolde oturacağım. Beni görecekler. Loca almayacağım. Bak loca almam paşam! Sportif başarı olmaz, kazanırsın. Borç olur, ödersin. Ama Fenerbahçelilik ruhunu kaybediyoruz. Telafisi yok onun. En büyük sorun bu.

İÇİNE AZİZ YILDIRIM KAÇMIŞ
ALİ Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizimle rakip olman için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar kazanman, yıkıp yeniden stadyum, salon, tesis yapman lazım. Sonrasında gözümün üstünde kaşım yok demeyecek hapse gideceksin. Yok öyle!

EMRE'YLE DEVAM ETMELİYDİ
TARİHİ tersten yazıyorlar. Boşuna hoca arıyor. Ben olsam Emre'yle (Belözoğlu) devam ederim. 3 sezonda 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördük. Avrupa'ya gidemedik. Sportif başarın nasıl diyorlar, 6 diyor. Sıfır!

BÜTÜN SERİLERİMİZİ BİTİRDİ
KADIKÖY'DE G.Saray'a karşı yenilmezlik serisi bitti, Trabzon'a yenilmezlik serisi bitti, Beşiktaş'a yenilmezlik serisi bitti. Sahamızda yenilgi rekoru kırıldı. 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganı bitti.

AMATÖRLERİ BİZ YAPTIK
AMATÖR şubelerle durmadan övünüyorlar. Bunların yüzde 90'ı, bu yönetimin yıllar öncesinden attığı tohumların yeşermesindendir. Hepsini kalkındırdık...

3 TEMMUZ'DA YOKSUN
3 TEMMUZ'A sahip çıkacağız diyor. Hiçbir yerinde yoktun ki abi sen. Zorla söyletiyorsun bize. 3 Temmuz'u yaşayan içinde yaşasın. Kulübe düşen görevler neyse yapsınlar. 3 Temmuz'la ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum.

VOLKAN BALLI'YI KOVMALISIN
VOLKAN Ballı, geçen hafta İlhan Ekşioğlu'na sarılıyor. Bu adam 'Fenerbahçe şike yaptı' diyor. Ben ona alkolik demişim, o yüzden söylemiş. Sen bana zarar ver, niye Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun? Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, senle beraber onu gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle!

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Beyaz atlı prens küme düşürüyordu
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