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Giriş Tarihi: 25.6.2021 14:31

Hatayspor stadyumuna kavuşuyor! Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

Hatayspor stadyumuna kavuşuyor! Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

25 bin seyirci kapasiteli Hatayspor Stadyumu, bugünkü törenle açılıyor. Önemli yatırımlardan biri olan Hatay Stadı'nın açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Geçen sezon Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Hatayspor, önümüzdeki sezon maçlarını yeni stadyumda oynayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yeni yapılan Hatay Stadyumu'nun açılışını yapacak. Erdoğan, stadyumla birlikte kentteki bazı tesislerin de toplu açılışını gerçekleştirecek.

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Hatayspor stadyumuna kavuşuyor! Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor
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