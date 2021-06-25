Hatayspor’a süper stat

SÜPER Lig'de ilk sezonunda çok başarılı sonuçlar alan Hatayspor yeni sezona yeni stadında girecek. Bordo-beyazlıların 25 bin kapasiteli yeni stadı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı bir törenle açılacak. 142 milyon TL'ye mal olan 25 bin kapasiteli stadın 24 adet locası bulunuyor. Stadın zemini de doğal çim olacak. Bin 500 kapasiteli otoparka da sahip olan stadın yapımını TOKİ gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, Hatayspor'un, yeni stadın motivasyonuyla yeni sezonda bu başarısını daha yukarılara taşıyacağına inandığını dile getirdi.