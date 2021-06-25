İrfan Can Kahveci için 114 milyon TL verdiler

Yıldırım tartışılan transferle ilgili şok bir açıklama yaptı: “Başakşehir’den aldıkları İrfan’a Marsilya ve G.Saray 4.5 milyon Euro önerdi. Biz 11 milyon Euro verdik (114 milyon TL). Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne”
Aziz Yıldırım mali konuların yanı sıra sarı-lacivertli takım ve transferlerle ilgili sert ifadeler kullanarak Başkan Ali Koç'a yüklendi. Geçen sezondevre arasında alınan İrfan CanKahveci hakkında konuşan eskibaşkan şunları söyledi:
Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon Euro önerdi. Biz 11 milyon Euro (114 milyon TL) verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Ayıp ya!Fenerbahçe'yi ve Ali Bey'i kandırıyorlar. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar. Yazık ya, Fenerbahçe'yede yazık, paralarına da... Mesut Özil, İrfan Can Kahveci… Kaça alındılar, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar federasyona ödeme göstermediler.
TÜRKİYE VE F.BAHÇE'YEHAKARET EDİYORSUN
20 senede 17 teknik adamla çalıştım. Onlar da Aykut'u (Kocaman) sayarsa yedi... Bir söz de şu, 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyorum, insanlar gelmiyor.' Böyle bir söz Fenerbahçe ve Türkiye'ye hakarettir. Parayı verirsen gelirler.Sen bana ver 10 milyon Euro,bak kimleri getiriyorum. Sen Koç'sun ya! Benim gibi babası öğretmen, aile çocuğu değilsin. Nihat Özdemir de burada görev yaptı. Yanlış bir cümle kullanmış olabilir, hepimizin başına geliyor. Nihat Bey ile kavgaetmeyin. Onu yanınıza alın. 'Nihat Özdemir'i üyelikten atacağınıza içeride FETÖ'cü üyeler var. Onları üyelikten atın.
Koç Grubu'nun tüm şirketleri Fenerbahçe'ye sponsor. Kendisi ayrılıp gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek. Etmeyecekse, gelen başkan için büyük sıkıntılar başlayacak. Buz dağınınaltı bu. Çok tehlikelibir şey. Kendi şirketlerinden vermesin, kamuoyundan bulsun. Ucuz olsun, onlardan alıp koyalım. Fenerbahçe'ningeleceği sağlamolsun.
SENİN GİBİ BİRİNE SERDAR DURSUN'U ALMAK YAKIŞMAZ
ALİ Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar'ı almak yakışmaz. Herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, git al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ningeçmişine bak. Ortegalar, Alexler,Anelkalar geldi. Böyle oyuncular getirdik. Roberto Carlos, şampiyon oldu. 100 bin kişi Madrid'de elini sallarken sabah uçakla arkadaşlar Türkiye'ye getirdiler. Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın.
İKİ GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Birleştirici olmalıydı
Uzun süren toplantıda sadece Aziz Yıldırım'ınAli Koç ile olan şahsi hesaplaşmasınıdinledik. Fenerbahçe yararınahiçbir şey olmadığı gibi eski bir başkankulübünü TFF'ye ve SPK'ya şikâyet etti.Söylediği rakamlara inanabilir ama kulübünseçilmiş başkanını aşağılayıcı ifadelerle eleştirmesihoş olmadı. Ali Koç zaten 'Sınıftakaldık' diyerek başarısızlığını itiraf etti. 20 yılbaşkanlık yapmış bir ismin kulübü-taraftarıbirleştirici konuşması daha doğru olurdu.Sadece ona seçimi kaybettiren 'BenFenerbahçe'yim' egosunun hâlâ sürdüğünüanladık. Ali Koç'un da bu konuşmalarkarşısında artık daha ciddi, doğruluk oranıyüksek kararlar alması gerekiyor. Yönetimininzayıflığı, etkili olamaması ve sportifyetersizlik, gerideki 3 yılın doğru eleştirileri.Ama unutulmamalı, bunları söyleyenAziz Yıldırım 7 yıllık kupasızlığın 4 yılındagörevdeydi. Yani yok aslında birbirlerindenfarkları. Ama Fenerbahçe'nin birleşmeyeihtiyacı varken bu aşağılayıcı tavır ve tehditbütün umutları dinamitledi. "Elimize alıpsalladığımız bayrakları ne yapacağız?"ifadesini ise Aziz Yıldırım'ahiç yakıştıramadım.
MURAT ÖZBOSTAN
Benimle uğraşma kulübü iyi yönet!
3 yıldır konuşmayan Aziz Yıldırım'ın seçime 1 gün kala kulübün kötü durumunu analiz etmesi, bir özet yapması ve kendini savunması gayet doğal. Ali Koç ve yönetiminin başarılı olmadığı net bir şekilde zaten ortada. Bu eleştiriyi 20 yılını kulübe vermiş birinin yapması yanlış olamaz. Aziz Yıldırım'ın vermek istediği net mesaj şuydu: "Benimle artıkuğraşma. Kulübü düzgün yönet. İyi yönetim kur ve şampiyon ol.. Senden camia bunu bekliyor." Rakamlara, transferlere bakıldığı zaman da tablonun parlak olmadığını herkes biliyor. Ama camia bunu dillendiremiyordu. Yıldırım bunu yaptı. Kongre üyelerine de bir ışık tuttu. Ali Koç tekrar başkan seçilecek.Ama artık karşısında muhalefetde var. Bu sezon ya başarılı olur ya da bırakır.. Bu Yıldırım'ın konuşmalarından ayrıca şunu anladım: "Gerekirsebaşkanlığa aday olurum, Fenerbahçesahipsiz değil."