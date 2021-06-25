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Giriş Tarihi: 25.6.2021

İrfan Can Kahveci için 114 milyon TL verdiler

İrfan Can Kahveci için 114 milyon TL verdiler

Yıldırım tartışılan transferle ilgili şok bir açıklama yaptı: “Başakşehir’den aldıkları İrfan’a Marsilya ve G.Saray 4.5 milyon Euro önerdi. Biz 11 milyon Euro verdik (114 milyon TL). Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne”

Aziz Yıldırım mali konuların yanı sıra sarı-lacivertli takım ve transferlerle ilgili sert ifadeler kullanarak Başkan Ali Koç'a yüklendi. Geçen sezon devre arasında alınan İrfan Can Kahveci hakkında konuşan eski başkan şunları söyledi:
Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon Euro önerdi. Biz 11 milyon Euro (114 milyon TL) verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Ayıp ya! Fenerbahçe'yi ve Ali Bey'i kandırıyorlar. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar. Yazık ya, Fenerbahçe'ye de yazık, paralarına da... Mesut Özil, İrfan Can Kahveci… Kaça alındılar, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar federasyona ödeme göstermediler.

TÜRKİYE VE F.BAHÇE'YE HAKARET EDİYORSUN

20 senede 17 teknik adamla çalıştım. Onlar da Aykut'u (Kocaman) sayarsa yedi... Bir söz de şu, 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyorum, insanlar gelmiyor.' Böyle bir söz Fenerbahçe ve Türkiye'ye hakarettir. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon Euro, bak kimleri getiriyorum. Sen Koç'sun ya! Benim gibi babası öğretmen, aile çocuğu değilsin.
Nihat Özdemir de burada görev yaptı. Yanlış bir cümle kullanmış olabilir, hepimizin başına geliyor. Nihat Bey ile kavga etmeyin. Onu yanınıza alın. 'Nihat Özdemir'i üyelikten atacağınıza içeride FETÖ'cü üyeler var. Onları üyelikten atın.
Koç Grubu'nun tüm şirketleri Fenerbahçe'ye sponsor. Kendisi ayrılıp gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek. Etmeyecekse, gelen başkan için büyük sıkıntılar başlayacak. Buz dağının altı bu. Çok tehlikeli bir şey. Kendi şirketlerinden vermesin, kamuoyundan bulsun. Ucuz olsun, onlardan alıp koyalım. Fenerbahçe'nin geleceği sağlam olsun.


SENİN GİBİ BİRİNE SERDAR DURSUN'U ALMAK YAKIŞMAZ

ALİ Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar'ı almak yakışmaz. Herkes serbest. Real Madridli Ramos boşta, git al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al. Fenerbahçe'nin geçmişine bak. Ortegalar, Alexler, Anelkalar geldi. Böyle oyuncular getirdik. Roberto Carlos, şampiyon oldu. 100 bin kişi Madrid'de elini sallarken sabah uçakla arkadaşlar Türkiye'ye getirdiler. Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın.

İKİ GÖRÜŞ

GÜRCAN BİLGİÇ

Birleştirici olmalıydı
Uzun süren toplantıda sadece Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile olan şahsi hesaplaşmasını dinledik. Fenerbahçe yararına hiçbir şey olmadığı gibi eski bir başkan kulübünü TFF'ye ve SPK'ya şikâyet etti. Söylediği rakamlara inanabilir ama kulübün seçilmiş başkanını aşağılayıcı ifadelerle eleştirmesi hoş olmadı. Ali Koç zaten 'Sınıfta kaldık' diyerek başarısızlığını itiraf etti. 20 yıl başkanlık yapmış bir ismin kulübü-taraftarı birleştirici konuşması daha doğru olurdu. Sadece ona seçimi kaybettiren 'Ben Fenerbahçe'yim' egosunun hâlâ sürdüğünü anladık. Ali Koç'un da bu konuşmalar karşısında artık daha ciddi, doğruluk oranı yüksek kararlar alması gerekiyor. Yönetiminin zayıflığı, etkili olamaması ve sportif yetersizlik, gerideki 3 yılın doğru eleştirileri. Ama unutulmamalı, bunları söyleyen Aziz Yıldırım 7 yıllık kupasızlığın 4 yılında görevdeydi. Yani yok aslında birbirlerinden farkları. Ama Fenerbahçe'nin birleşmeye ihtiyacı varken bu aşağılayıcı tavır ve tehdit bütün umutları dinamitledi. "Elimize alıp salladığımız bayrakları ne yapacağız?" ifadesini ise Aziz Yıldırım'a hiç yakıştıramadım.

MURAT ÖZBOSTAN

Benimle uğraşma kulübü iyi yönet!
3 yıldır konuşmayan Aziz Yıldırım'ın seçime 1 gün kala kulübün kötü durumunu analiz etmesi, bir özet yapması ve kendini savunması gayet doğal. Ali Koç ve yönetiminin başarılı olmadığı net bir şekilde zaten ortada. Bu eleştiriyi 20 yılını kulübe vermiş birinin yapması yanlış olamaz. Aziz Yıldırım'ın vermek istediği net mesaj şuydu: "Benimle artık uğraşma. Kulübü düzgün yönet. İyi yönetim kur ve şampiyon ol.. Senden camia bunu bekliyor." Rakamlara, transferlere bakıldığı zaman da tablonun parlak olmadığını herkes biliyor. Ama camia bunu dillendiremiyordu. Yıldırım bunu yaptı. Kongre üyelerine de bir ışık tuttu. Ali Koç tekrar başkan seçilecek. Ama artık karşısında muhalefet de var. Bu sezon ya başarılı olur ya da bırakır.. Bu Yıldırım'ın konuşmalarından ayrıca şunu anladım: "Gerekirse başkanlığa aday olurum, Fenerbahçe sahipsiz değil."

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İrfan Can Kahveci için 114 milyon TL verdiler
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