İstediklerini biz alacağız

Deneyimli çalıştırıcı, Mustafa Cengiz yönetimini işaret edip,“İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı” dedi. Elmas “Hocam merak etme. Elimizden geleni yapacağız” cevabını verdi
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte görevine dönen teknik direktör Fatih Terim, yeni yönetime transfer listesini sundu. Pazartesi günü Florya'da işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı,salı günü mazbatasını alan Elmas'la yüz yüze bir görüşmegerçekleştirdi. İmparator'un bu zirvede Mustafa Cengiz döneminde yaşadığı sıkıntıları işaret ederek "İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı" dediği ortaya çıktı.
LİSTEDE İKİ SOL BEK VAR
Elmas'ın ise Terim'e "Hocam merak etme. Ben ve ekibim, transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız'' yanıtını verdiği öğrenildi. Terim'in hazırladığı alternatifli liste için somut adımlar atılmaya ve görüşmeler yapılmaya başlandı. Solbekte bonservisi elinde olan HollandalıVan Aanholt ve Real Betis'tenAlex Moreno bulunuyor.Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yerli listesinde üst sıralara yazıldı.
OZORNWAFOR YOLCU
Orta sahada öncelik yine Fernandes'te. Tunuslu Mohamed Ben Ali Romdhane bir diğer aday. Hücum hattında kanat takviyesi için Henry Onyekuru ve Napoli'den Adam Ounas isimleri üzerinde yoğunlaşıldı. Bu arada yabancıda8+6 kuralına göre hareket geden Galatasaray'daperformansları yetersiz görülenValentin Ozornwafor ve Jesse Sekidika ileyolların ayrılması kesinleşti. Sekidika'nın başka bir takıma kiralanması bekleniyor. Ozornwafor'un sözleşmesi de gerekirse feshedilecek.
TERİM'İN GÖZDELERİNEBENFİCA TAŞ KOYUYOR
Galatasaray'a Portekiz'den kötü haber geldi. O Jogo, Gedson Fernandes ve Florentino'yu Benfica'nın kiralamaya yanaşmadığını yazdı
TRANSFERDE önceliği orta sahaya Galatasaray, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için nabız yoklaması yaptı. Benfica'nın kadrosunda yer alan iki isim için sportif direktör Rui Costa'ya güvenen Cimbom'a Portekiz'den kötü haber geldi. O Jogogazetesi; G.Saray'ın kiralık olarak iki ismi istediğiniancak Benfica'nın geçici transfere karşı olduğunuileri sürdü. Cimbom'a kapıların kapatıldığı belirtilen haberde, Gedson ve Florentino'nun hazırlık kampında kendilerini gösterebilecekleri vurgulandı.
ASLAN'A MOHAMED MÜJDESİ
ŞAMPİYONLAR Ligi 2.ön elemesinde 21-22 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, Mostafa Mohamed'den iyi haber geldi. Tokyo olimpiyatlarına katılmaması için Mısır'dan izin alınan golcü futbolcu dün İstanbul'a gelip Florya'da işbaşı yaptı. Böylece Mohamed, PSV deplasmanında forma giyebilecek. Yedlin ve Feghouli de idmanda yer aldı.