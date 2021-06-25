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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:07 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:18

Son dakika: Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Son dakika: Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Son dakika... Fenerbahçe'de kongre heyecanı bugün başladı. Yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile birlikte 2019 ve 2020 yılları için oybirliği ile ibra edildi.

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.



Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

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Son dakika: Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
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