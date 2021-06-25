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Giriş Tarihi: 25.6.2021 13:01 Son Güncelleme: 25.6.2021 13:12

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Son dakika haberi... Belçika'nın efsane futbolcularından Wesley Sonck, EURO 2020'de attığı 5 golle "Ölüm Grubu"nda Portekiz'i son 16 turuna taşıyan Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Belçika'nın efsane futbolcularından Wesley Sonck, EURO 2020'de attığı 5 golle "Ölüm Grubu"nda Portekiz'i son 16 turuna taşıyan Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Cristiano Ronaldo son 15 yılda olduğu gibi EURO 2020'ye de damgasını vurmayı başardı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

36 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa, Almanya ve Macaristan'la yer aldıkları 'Ölüm Grubu'nda Portekiz'i son 16'ya taşıdı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

109 GOLLE ALI DAEI'Yİ YAKALADI

Macaristan ve Fransa'ya ikişer gol atan Ronaldo, Almanya maçında ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Ronaldo bu gollerle milli takım kariyerinde 109 gole ulaşarak tarihin en golcü oyuncusu olan Ali Daei'yi yakaladı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

KLOSE'Yİ SOLLADI
Cristiano Ronaldo, Fransa maçında attığı gollerle Miroslav Klose'yi (19 gol) geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu (21 gol) unvanını da eline geçirdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

FİNALLERİN EN GOLCÜSÜ OLDU

36 yaşındaki yıldız aynı zamanda EURO 2020'de şimdiden 5 gol atarak Michel Platini'yi (9 gol) geçti ve Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu (14 gol) olmayı başardı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Cristiano Ronaldolu Portekiz, EURO 2020 son 16 turunda Belçika ile çeyrek final mücadelesi verecek.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Bu dev eşleşme öncesi konuşan Belçika'nın efsane futbolcularından Wesley Sonck, Ronaldo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Sonck, "Ronaldo 3 penaltı golü, bol bol topa vurma, bakmadan pas atma ve kalabalığı izleme dışında EURO 2020'de hiçbir şey yapmadı" şeklinde konuştu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

"ARTIK RONALDO'DAN KORKMAMIZ GEREKMİYOR"

Belçikalı eski futbolcu, Ronaldo ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

"Ronaldo'nun Portekiz takımı üzerindeki etkisi, ancak rakibin ceza sahasına girip çıktığı zaman büyüktür.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Grup maçlarında sahada sürekli yürüdü. Artık ondan korkmamız gerekmiyor. Yanlış bir şey mi söylüyorum?

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Ronaldo'dan çok Lukaku gibi birini gördüğünüzde, bir rakip olarak 'Onları nasıl durduracağız?' diye merak ediyorsunuz."

Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak

Portekiz Milli Takımı ile 178 maçta 109 gol atan yaşayan efsane Ronaldo, bu gollerinin yanına 41 de asist eklemeyi başardı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo'ya şok sözler! Efsane futbolcu çok kızdıracak
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