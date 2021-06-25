Belçika'nın efsane futbolcularından Wesley Sonck, EURO 2020'de attığı 5 golle "Ölüm Grubu"nda Portekiz'i son 16 turuna taşıyan Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
36 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa, Almanya ve Macaristan'la yer aldıkları 'Ölüm Grubu'nda Portekiz'i son 16'ya taşıdı.
109 GOLLE ALI DAEI'Yİ YAKALADI
Macaristan ve Fransa'ya ikişer gol atan Ronaldo, Almanya maçında ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Ronaldo bu gollerle milli takım kariyerinde 109 gole ulaşarak tarihin en golcü oyuncusu olan Ali Daei'yi yakaladı.
KLOSE'Yİ SOLLADI
Cristiano Ronaldo, Fransa maçında attığı gollerle Miroslav Klose'yi (19 gol) geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu (21 gol) unvanını da eline geçirdi.
FİNALLERİN EN GOLCÜSÜ OLDU
36 yaşındaki yıldız aynı zamanda EURO 2020'de şimdiden 5 gol atarak Michel Platini'yi (9 gol) geçti ve Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu (14 gol) olmayı başardı.
Bu dev eşleşme öncesi konuşan Belçika'nın efsane futbolcularından Wesley Sonck, Ronaldo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Sonck, "Ronaldo 3 penaltı golü, bol bol topa vurma, bakmadan pas atma ve kalabalığı izleme dışında EURO 2020'de hiçbir şey yapmadı" şeklinde konuştu.
"ARTIK RONALDO'DAN KORKMAMIZ GEREKMİYOR"
Belçikalı eski futbolcu, Ronaldo ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:
"Ronaldo'nun Portekiz takımı üzerindeki etkisi, ancak rakibin ceza sahasına girip çıktığı zaman büyüktür.
Grup maçlarında sahada sürekli yürüdü. Artık ondan korkmamız gerekmiyor. Yanlış bir şey mi söylüyorum?
Ronaldo'dan çok Lukaku gibi birini gördüğünüzde, bir rakip olarak 'Onları nasıl durduracağız?' diye merak ediyorsunuz."
Portekiz Milli Takımı ile 178 maçta 109 gol atan yaşayan efsane Ronaldo, bu gollerinin yanına 41 de asist eklemeyi başardı.