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Giriş Tarihi: 25.6.2021 10:44 Son Güncelleme: 25.6.2021 10:48

Son dakika: Milan Yusuf Yazıcı için kesenin ağzını açacak! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Son dakika haberi... EURO 2020 millilerimiz için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Şenol Güneş'in taktik formasyonlarının dışında oyuncu tercihleri de çok eleştirildi. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım kampında transfer görüşmeleri yapması da olumsuz karşılandı. Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bir başka milli yıldız için sürpriz bir iddia geldi!

İtalyan basınının duyurduğu son dakika haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine bir ofansif orta saha oyuncusu arıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferinden sonra bazı Milan taraftarlarının oyuncunun formasını yakmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

MİLAN'DAN TÜRK HAMLESİ! 104 KM...

İtalya'nın köklü ekiplerinden Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun vedasından sonra bir başka Türk'ü gözüne kestirdi. San Siro'da üç gol birden atan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi!

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi! Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olmasının ardından oyun kurucu arayışına girdi. İtalyanlar, Milan'ın Hakan Çalhanoğlu yerine milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etti.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

10 numaralı formayı Hakan Çalhanoğlu'na teslim eden Milan, oyuncunun performansından oldukça memnundu. Gümüşhane doğumlu Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Trabzon doğumlu Yusuf Yazıcı düşünülüyor. Eğer transfer gerçekleşirse Milan, Gümüşhaneli Hakan yerine 104 km ötede komşu şehir olan Trabzon'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmış olacak.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

İTALYANLARDAN EURO 2020 ÖRNEĞİ!

Calciomercato Gazetesi, Yusuf Yazıcı'nın da Hakan Çalhanoğlu yerine düşünüldüğünü iddia ederken milli oyuncuların EURO 2020'de yarattığı hayal kırıklığına da değindi.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Şampiyonası'nda 117 dakika oynayarak sıfır gol sıfır asistle kötü bir performans ortaya koyduğunu ifade eden İtalyan basını oyuncunun UEFA Avrupa Ligi performansına dikkat çekti.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Lille'nin PSG önünde şampiyonluğa ulaşmasının çok değerli olduğunu vurgulayan İtalyan basını, bu başarıda Yusuf Yazıcı'nın Burak Yılmaz ile birlikte büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Milan ile Lille arasında oynanan Avrupa Ligi maçında Yusuf Yazıcı, 3 gol birden atarak yıldızlaşmıştı.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALI OLDU!

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak gol kralları arasında yer aldı.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Benfica'dan Pizzi, Villarreal'den Moreno ve Roma'dan Borja Majoral ile birlikte 7 gol atan Yusuf Yazıcı, kupanın en çok gol atan isimleri arasına adını yazdırdı.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

TAKIM ARKADAŞI DA MİLAN'A İMZA ATTI!

Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı Fransız kaleci Mike Maignan da Milan'a transfer oldu. Maignan'dan sonra ikinci transfer de Yusuf Yazıcı olabilir.

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Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Gianluigi Donnarumma'nın da PSG'ye imza atması bekleniyor.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Kişisel Instagram hesabından da Milan'da forma giydiği günlerin görüntülerinden derlediği bir videoyu paylaşarak, "Her şey için teşekkürler" notunu düşen milli yıldız, Milan taraftarından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

Instagram paylaşımın altında yapılan yorumlarda birçok İtalyan taraftarın küfür ve hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu görülürken, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan formasının yakıldığı görüntülerde sosyal medyanın gündemine düştü.

Son dakika: Dünya devi milli yıldız için teklifini yaptı! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra sadece 104 km...

FORMASINI ATEŞE VERDİLER

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ın sözleşme tekliflerini geri çevirerek Inter'e imza atmasına oldukça kızgın olan taraftarlar, Hakan'ın 10 numaralı Milan formasını yaktı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Son dakika: Milan Yusuf Yazıcı için kesenin ağzını açacak! Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra...
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