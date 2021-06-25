GÜRCAN BİLGİÇ - BİRLEŞTİRİCİ OLMALIYDI

Uzun süren toplantıda sadece Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile olan şahsi hesaplaşmasını dinledik. Fenerbahçe yararına hiçbir şey olmadığı gibi eski bir başkan kulübünü TFF'ye ve SPK'ya şikâyet etti.