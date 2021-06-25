Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç'u topa tuttu. Geride kalan 3 yılda gelmeyen şampiyonluk ve transferle ilgili çok sert ifadeler kullanan Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı'na "Seni bu taraftarla göndereceğim" dedi. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendirdi. Usta isim Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe eski başkanı için sert ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
GÜRCAN BİLGİÇ - BİRLEŞTİRİCİ OLMALIYDI
Uzun süren toplantıda sadece Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile olan şahsi hesaplaşmasını dinledik. Fenerbahçe yararına hiçbir şey olmadığı gibi eski bir başkan kulübünü TFF'ye ve SPK'ya şikâyet etti.
Söylediği rakamlara inanabilir ama kulübün seçilmiş başkanını aşağılayıcı ifadelerle eleştirmesi hoş olmadı. Ali Koç zaten 'Sınıfta kaldık' diyerek başarısızlığını itiraf etti.
20 yıl başkanlık yapmış bir ismin kulübü-taraftarı birleştirici konuşması daha doğru olurdu. Sadece ona seçimi kaybettiren 'Ben Fenerbahçe'yim' egosunun hâlâ sürdüğünü anladık.
Ali Koç'un da bu konuşmalar karşısında artık daha ciddi, doğruluk oranı yüksek kararlar alması gerekiyor. Yönetiminin zayıflığı, etkili olamaması ve sportif yetersizlik, gerideki 3 yılın doğru eleştirileri.
Ama unutulmamalı, bunları söyleyen Aziz Yıldırım 7 yıllık kupasızlığın 4 yılında görevdeydi. Yani yok aslında birbirlerinden farkları.
Ama Fenerbahçe'nin birleşmeye ihtiyacı varken bu aşağılayıcı tavır ve tehdit bütün umutları dinamitledi.
"Elimize alıp salladığımız bayrakları ne yapacağız?" ifadesini ise Aziz Yıldırım'a hiç yakıştıramadım.
MURAT ÖZBOSTAN - BENİMLE UĞRAŞMA, KULÜBÜ İYİ YÖNET
3 yıldır konuşmayan Aziz Yıldırım'ın seçime 1 gün kala kulübün kötü durumunu analiz etmesi, bir özet yapması ve kendini savunması gayet doğal.
Ali Koç ve yönetiminin başarılı olmadığı net bir şekilde zaten ortada. Bu eleştiriyi 20 yılını kulübe vermiş birinin yapması yanlış olamaz.
Aziz Yıldırım'ın vermek istediği net mesaj şuydu: "Benimle artık uğraşma. Kulübü düzgün yönet. İyi yönetim kur ve şampiyon ol.. Senden camia bunu bekliyor."
Rakamlara, transferlere bakıldığı zaman da tablonun parlak olmadığını herkes biliyor. Ama camia bunu dillendiremiyordu.
Ali Koç tekrar başkan seçilecek. Ama artık karşısında muhalefet de var. Bu sezon ya başarılı olur ya da bırakır..
Bu Yıldırım'ın konuşmalarından ayrıca şunu anladım: "Gerekirse başkanlığa aday olurum, Fenerbahçe sahipsiz değil.