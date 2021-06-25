Sörloth için kritik gelişme

Alman ekibinin, M.City’nin U23 takımından Nmecha’yı alması halinde Trabzonspor da eski golcüsü için tekrar nabız yoklayacak
Trabzonspor'da forvet transferinde olmazsa olmaz gözüyle bakılan AlexanderSörloth için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcünün takımı Leipzig'deki durumunun netleşmesi için 15Temmuz'da bitecekkampı beklemekararı alanbordo-mavililergelen son haberlerebir hayli sevindi. Sörloth'un performansını yeterli bulmayan Alman ekibi, bonservisi Manchester City'nin U23 takımında bulunan geçen sezon ise Anderlecht'te kiralık oynayan LucasNmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'u kiralamasını bekleyecek ve Alman kulübüyle temaslarını sıklaştıracak.
UMUT DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
TRABZONSPOR'UN yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer görüşmelerini durdurduğu Umut Meraş konusunda yeniden harekete geçebileceği belirtildi. Daha önce Bordo-mavili yönetimden3 milyon Euro bonservistalep eden oyuncununkulübü Le Havre'nin,Avrupa Şampiyonası sonrasıfiyat indirimine gittiğikaydedildi. Trabzonspor'un yanı sıra Mainz ve Espanyol da milli sol beke talip.
TRABZONSPOR'A YUSUF PİYANGOSU
TRABZONSPOR, Lille ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'dan yine kasasını doldurabilir. Bordomavililer, 2 sezon önce 18 milyon 500 bin Euro'ya sattıkları yıldız oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacaktı. VeFransız temsilcisinin satılacaklarlistesinde adıgeçen Yazıcı'ya önemlikulüplerin talipolması bordo-mavilileride sevindirdi.