Steven Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! Babasıyla ilgili gerçek...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devma ediyor. Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra transfer görüşmelerini hızlandıran sarı kırmızılılar Fatih Terim'in istediği oyunculara teklif götürmeye başladı. Bunlardan biri de Hollandalı oyuncu Steven Berghuis.
BERGHUİS'TEN GALATASARAY OLUMSUZ YANIT
Steven Berghuis'in menajeriyle yapılan görüşme sonrası teklifini ileten Galatasaray' oyuncudan kötü haber geldi. Berghuis, Galatasaray'da değil başka bir takımda oynamak istediğini ifade etti.
Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt!
BERGHUİS AJAX İLE ANLAŞMAK ÜZERE
Oyuncunun 4 milyonluk euro'luk serbest kalma bedeli var. Ajax, PSV ve Wolfsburg da Berghuis ile ilgileniyor. Berghuis'in yüksek ihtimalle tercihi Ajax'tan yana olacak. Böylece Galatasaray'ın Berghuis defteri kapanmış oldu. Oyuncunun menajeri de bu iddiayı doğrular ifadeler verdi.
BERGHUİS'İN BABASI DAHA ÖNCE GALATASARAY'A TRANSFER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın gündeminde yer alan fakat anlaşmaya varılamayan Steven Berghuis'in babası Frank Berghuis'in 1991 yılında Galatasaray'a transfer olduğu ortaya çıktı.