Steven Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! Babasıyla ilgili gerçek...

Son dakika Galatasaray haberi: Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt!

BERGHUİS AJAX İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Oyuncunun 4 milyonluk euro'luk serbest kalma bedeli var. Ajax, PSV ve Wolfsburg da Berghuis ile ilgileniyor. Berghuis'in yüksek ihtimalle tercihi Ajax'tan yana olacak. Böylece Galatasaray'ın Berghuis defteri kapanmış oldu. Oyuncunun menajeri de bu iddiayı doğrular ifadeler verdi.