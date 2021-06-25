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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:59 Son Güncelleme: 25.6.2021 17:08

Steven Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! Babasıyla ilgili gerçek...

Steven Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! Babasıyla ilgili gerçek...

Galatasaray'da transfer gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda görüşmeler yapan yeni yönetim oyuncularla iletişime geçmeye başladı. Galatasaray, yakından ilgilendiği Hollandalı oyuncu Steven Berghuis transferinde flaş gelişme yaşandı ve oyuncu kararını Galatasaray'a iletti. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Steven Berghuis'in babası ile ilgili de gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devma ediyor. Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra transfer görüşmelerini hızlandıran sarı kırmızılılar Fatih Terim'in istediği oyunculara teklif götürmeye başladı. Bunlardan biri de Hollandalı oyuncu Steven Berghuis.

BERGHUİS'TEN GALATASARAY OLUMSUZ YANIT

Steven Berghuis'in menajeriyle yapılan görüşme sonrası teklifini ileten Galatasaray' oyuncudan kötü haber geldi. Berghuis, Galatasaray'da değil başka bir takımda oynamak istediğini ifade etti.

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BERGHUİS AJAX İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Oyuncunun 4 milyonluk euro'luk serbest kalma bedeli var. Ajax, PSV ve Wolfsburg da Berghuis ile ilgileniyor. Berghuis'in yüksek ihtimalle tercihi Ajax'tan yana olacak. Böylece Galatasaray'ın Berghuis defteri kapanmış oldu. Oyuncunun menajeri de bu iddiayı doğrular ifadeler verdi.

BERGHUİS'İN BABASI DAHA ÖNCE GALATASARAY'A TRANSFER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın gündeminde yer alan fakat anlaşmaya varılamayan Steven Berghuis'in babası Frank Berghuis'in 1991 yılında Galatasaray'a transfer olduğu ortaya çıktı.

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Steven Berghuis'ten Galatasaray'a şok yanıt! Babasıyla ilgili gerçek...
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