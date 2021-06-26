Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adem giderse Alex gelecek
Giriş Tarihi: 26.6.2021

Adem giderse Alex gelecek

UĞUR ÇEM
Adem giderse Alex gelecek

Performansı yeterli görülmeyen Adem Ljajic ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ardından Alex Teixeira transferini gerçekleştirecek

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta 10 numara transferi için 10 numara bir isim gündemde: Alex Teixeira... Bu mevkide forma giyen Adem Ljajic'in performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar, son olarak Çin'in Jiangsu FC takımında forma giyen ve şu an boşta olan Brezilyalı 10 numaranın peşine düştü. Bu mevkinin yanı sıra sahte 9 numara da oynayan, takımı yönetibilen ve skora da katkı da yapabilen Alex Teixeira, 2016'da tam 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Shakhtar Donetsk'ten Çin'e transfer olmuştu.Daha 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ljajic'in menajerini sözleşmeyi feshetmek için İstanbul'a çağıran siyah-beyazlı yönetim, anlaşma sağlandığı takdirde 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın transferini bitirecek. Teixeira için İtalyan basınında da Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif ettiği haberleri yer almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da şampiyon kim oldu? TV8 canlı yayında SMS oyu ile 25 Haziran 2021 Survivor'da birinci kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! İsmail Balaban mı, Poyraz mı?
Alişan, yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumunu anlattı: Durumu çok kritik, dua istiyoruz!
Son dakika haberi: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Güzel oyuncu Seray Kaya hastalıkla mücadele ediyor! Bilinmeyen hastalığını açıklayan Seray Kaya sevenlerini üzdü...
SON DAKİKA | Hangi bölgeler deprem tehlikesi altında? Bingöl depremi sonrası Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den önemli açıklamalar
Barcelona’da Lionel Messi’nin yeni sözleşmesi için 8 yıldız yolcu! İşte satış listesine konulan o isimler…
Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı... Diyarbakır, Erzincan, Erzurum Tunceli ve Malatya'dan hissedildi
Emekliye 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba’nın tepkisinden sonra UEFA'dan geri adım! Alkollü içecekler kalkıyor...
Son dakika: "Cristiano Ronaldo sinir bozucu olabiliyor!" Ünlü teknik direktör sert çıktı...
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Adem giderse Alex gelecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA