Adem giderse Alex gelecek

Performansı yeterli görülmeyen Adem Ljajic ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ardından Alex Teixeira transferini gerçekleştirecek
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta 10 numara transferi için 10 numara bir isim gündemde: Alex Teixeira... Bu mevkide forma giyen Adem Ljajic'in performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar, son olarak Çin'in Jiangsu FC takımındaforma giyen ve şu anboşta olan Brezilyalı 10 numaranın peşine düştü. Bu mevkinin yanı sıra sahte 9 numara da oynayan, takımı yönetibilen ve skora da katkı da yapabilen Alex Teixeira, 2016'da tam50 milyon Euro bonservis bedeliile Shakhtar Donetsk'ten Çin'e transfer olmuştu.Daha 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ljajic'in menajerini sözleşmeyi feshetmek için İstanbul'a çağıran siyah-beyazlı yönetim, anlaşma sağlandığı takdirde 31 yaşındakiBrezilyalı yıldızın transferini bitirecek. Teixeira için İtalyan basınında da Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif ettiği haberleri yer almıştı.