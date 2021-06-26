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Giriş Tarihi: 26.6.2021 12:25 Son Güncelleme: 26.6.2021 12:25

Altınordulu Yusuf Can'a Salzburg talip oldu!

DHA
Altınordulu Yusuf Can'a Salzburg talip oldu!

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Yusuf Can Esendemir'in talibi çıktı. Genç futbolcu için Avusturya ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un devrede olduğu ifade edildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun genç savunma oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i Avusturya ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un takip ettiği öğrenildi.

Avusturya Bundesliga'da geçen sezon şampiyon olan Salzburg'un, İzmir ekibiyle menajerler aracılığıyla dirsek temasında olduğu belirtildi.

Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper, geçen sezon 1'inci Lig'de 21 maçta görev alırken, 1 gol, 1 asistle oynadı.

Altınordu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Can'ın cazip bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutulacağı ifade edildi.

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Altınordulu Yusuf Can'a Salzburg talip oldu!
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