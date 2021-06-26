Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belçika Portekiz maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Belçika Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.6.2021 01:46 Son Güncelleme: 27.6.2021 01:46

Belçika Portekiz maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Belçika Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

Belçika Portekiz maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Belçika Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA EURO 2020 son 16 turu maçları kapsamında Belçika ile Portekiz, yeşil sahada kozlarını paylaşarak adını çeyrek finale yazdırabilmek için mücadele edecek. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanacak olan Belçika - Portekiz mücadelesini izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyen futbolseverler Belçika Portekiz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Belçika Portekiz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarında başarılı olarak son 16 turuna çıkan ülkelerin milli takımları adlarını çeyrek finale yazdırabilmek için kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Son 16 turu maçları kapsamında Belçika ile Portekiz, yeşil sahada bir araya gelecek. Keyifli geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyenler Belçika Portekiz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BELÇİKA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA EURO 2020 son 16 turu Belçika Portekiz maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri ile maça ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;

  • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu Belçika - Portekiz maçı 27 Haziran Pazar günü, saat 22:00'da başlayacak. Estadio de La Cartuja, Sevilla'da oynanacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



EURO 2020 SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

26 Haziran 2021 Cumartesi günü oynanan müsabakaların sonuçları şöyle;

  • Galler 0 - 4 Danimarka
  • İtalya 2 - 1 Avusturya
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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EURO 2020 ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

26 Haziran günü oynanan son 16 turu mücadelelerinde rakiplerini mağlup ederek adlarını çeyrek finale yazdıran ülkeler şu şekilde;

  • Danimarka
  • İtalya

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Belçika Portekiz maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Belçika Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?
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