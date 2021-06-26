Belçika Portekiz maçı hangi kanalda? UEFA EURO 2020 Belçika Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarında başarılı olarak son 16 turuna çıkan ülkelerin milli takımları adlarını çeyrek finale yazdırabilmek için kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Son 16 turu maçları kapsamında Belçika ile Portekiz, yeşil sahada bir araya gelecek. Keyifli geçmesi beklenen müsabakayı izlemek isteyenler Belçika Portekiz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BELÇİKA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA EURO 2020 son 16 turu Belçika Portekiz maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri ile maça ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;