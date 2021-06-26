Göztepe'den Majeed Waris atağı

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa'da ilk olarak İsveç'te Hacken forması giyen Ganalı, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını da giydi. Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, 18 maçta gol atamadı.

EFSANE İSİM ERTAN ÖZNUR VEFAT ETTİ

Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türk futbolunun değerli ismi, efsane futbolcu Ertan Öznur'un vefat ettiği belirtildi.

Cenaze töreni bilgilerinin netleşince paylaşılacağı bildirilen açıklamada, "Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Göztepe ile Süper Lig'de 253 maça çıkan 2 Eylül 1944 doğumlu Ertan Öznur, bu müsabakalarda 53 gol atmıştı.

