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Giriş Tarihi: 26.6.2021 12:52

Göztepe'den Majeed Waris atağı

DHA
Göztepe'den Majeed Waris atağı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ganalı forvet Majeed Waris'le ilgileniyor. Listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcuyu bulunduran sarı-kırmızılıların son olarak Fransa'nın RC Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü iddia edildi.

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa'da ilk olarak İsveç'te Hacken forması giyen Ganalı, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını da giydi. Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, 18 maçta gol atamadı.

EFSANE İSİM ERTAN ÖZNUR VEFAT ETTİ
Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türk futbolunun değerli ismi, efsane futbolcu Ertan Öznur'un vefat ettiği belirtildi.

Cenaze töreni bilgilerinin netleşince paylaşılacağı bildirilen açıklamada, "Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Göztepe ile Süper Lig'de 253 maça çıkan 2 Eylül 1944 doğumlu Ertan Öznur, bu müsabakalarda 53 gol atmıştı.

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Göztepe'den Majeed Waris atağı
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