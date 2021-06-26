Şikâyet etmeyeceğim

“Hem transfer yapmak hem de UEFA’dan borçsuzluk yazısı alabilmek için çok ciddi bir rakama ihtiyaç var. Bunu çözeceğiz. Şikâyetle insanları kırmaktan ziyade, sorunları çözmek camianın birleşmesi ve geleceği için daha önemli”
Transfer çalışmaları ve kulübün genel durumu hakkında bilgi veren G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı: "Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlamalarını hocamızla görüşmeye başladık. Bunun dışında göreve geldiğimizde karşılaştığımız önemli sorunlar var, onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için maalesef çok ciddi bir rakama ihtiyaç duyuyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Malitabloyla ilgili yorum yapmak istemem.Neden? Biz buraya şikâyetetmeye değil, çözüm üretmeyegeldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Şikâyetle insanları kırmaktan ziyade, sorunları tespit edip çözmenin Galatasaray'ın birleşmesi ve geleceği için daha uygun olduğunu düşünüyoruz."
ANITKABIR'E ZİYARET
Salı günü mazbatasını alan Başkan Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Elmas'a yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı İşadamları Derneği yöneticileri eşlik etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Burak Elmas, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne görüş ve duygularını yazdı.