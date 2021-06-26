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Giriş Tarihi: 26.6.2021 09:08 Son Güncelleme: 26.6.2021 09:13

Son dakika: Beşiktaş'a Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira geliyor

UĞUR ÇEM
Son dakika: Beşiktaş'a Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira geliyor

Son dakika... Sergen Yalçın'la uzun süren pazarlıkların ardından anlaşmaya varan Beşiktaş, rotayı transfer çalışmalarına çevirdi. Siyah-beyazlılar performansıyla tartışılan Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlıyor. Deneyimli yıldıza Rusya'dan teklifler geldiği ifade edilirken, Sırp orta sahanın satılması durumunda bonservisi elinde olan Brezilyalı 10 numara takıma kazandırılacak.

Son dakika... Beşiktaş, takımı çifte şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'la yaklaşık 35 gün süren görüşmelerin ardından yeniden sözleşme imzaladı. Başarılı teknik adamla masaya oturulmasının ardından ise gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta 10 numara transferi için 10 numara bir isim gündemde: Alex Teixeira...

Bu mevkide forma giyen Adem Ljajic'in performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar, son olarak Çin'in Jiangsu FC takımında forma giyen ve şu an boşta olan Brezilyalı 10 numaranın peşine düştü.

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Bu mevkinin yanı sıra sahte 9 numara da oynayan, takımı yönetibilen ve skora da katkı da yapabilen Alex Teixeira, 2016'da tam 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Shakhtar Donetsk'ten Çin'e transfer olmuştu.

Daha 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ljajic'in menajerini sözleşmeyi feshetmek için İstanbul'a çağıran siyah-beyazlı yönetim, anlaşma sağlandığı takdirde 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın transferini bitirecek.

Teixeira için İtalyan basınında da Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif ettiği haberleri yer almıştı.

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Son dakika: Beşiktaş'a Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira geliyor
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