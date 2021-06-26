Son dakika: Beşiktaş’ın hedefindeki Diego Costa’dan transfer açıklaması! “Önümüzdeki haftalarda…”

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yaklaşık 1 ay süren kontrat görüşmelerinin ardından mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar uzun bekleyişin ardından şampiyon hocasıyla 1 yıl daha yola devam etme kararı almıştı.
Sergen Yalçın'ın sözleşmesindeki sorunların çözülmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak. Deneyimli teknik adamın, yönetimden Avrupa'da mücadele edebilecek bir kadro kurulmasını istediği bilinenler arasında.
Beşiktaş yönetimi ise bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak 10 numara ve golcü sıkıntısını çözmek isteyen siyah-beyazlılar, 10 numara bölgesi için Brezilyalı yıldız Alex Teixeria ile ilgileniyor.
Öte yandan golcü sorununu da bitirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde yer alan Diego Costa ile ilgileniyor.
Golcü oyuncunun transferinde yüksek maliyeti nedeniyle ince eleyip sık dokuyan yönetim, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yakışacak bir golcüyü hazırlık kampına yetiştirmek istiyor.
Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında yer alan Diego Costa, Brezilya basınından UOL Esports'a konuştu. 32 yaşındaki golcü, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini belirtti.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA…"
Diego Costa, kariyerine yine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek teklifler aldığını doğruladı. Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım." diye konuştu.
İspanyol yıldız son olarak LaLiga'da sezonu şampiyon bitiren Atletico Madrid'de forma giymişti. Costa, geride kalan sezonu 7 maçta 2 gol atarak tamamladı.
Kariyerinde Chelsea macerası da bulunan golcü, toplamda 476 maça çıktı ve 181 gol kaydetti.