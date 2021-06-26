Son dakika: Caner Erkin: Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söylerdim

Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık.





Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Kariyerinin hiçbir döneminde Fenerbahçe taraftarı olduğunu gizlemedim.