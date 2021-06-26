Son dakika: Caner Erkin: Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söylerdim

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy vermeye gelen isimlerden biri de yıldız futbolcu Caner Erkin'di. Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde oyunu kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na gelen Erkin, oy verdikten sonra değerlendirmelerde bulundu.
Ali Koç'un uzun yıllar görevine devam etmesi gerektiğini dile getiren deneyimli sol bek, kendisinin de sarı-lacivertli kulübe hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
Erkin, küçüklükten beri ise Fenerbahçe taraftarı olduğunun altını çizdi. Caner Erkin'in açıklamaları şöyle:
"İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. 'Haklıydık, kazandık' yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim.
Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık.
Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Kariyerinin hiçbir döneminde Fenerbahçe taraftarı olduğunu gizlemedim.
Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim. Ölene kadar Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilik çok farklı.
Beşiktaş, Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız."