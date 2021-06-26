Son dakika: Fatih Terim'in yerli listesinde ilk sıradaydı! Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bitirdi...

Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle yeni bir döneme giren Galatasaray, sezonu en erken açan ekiplerden birisi. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da hız kazandırdı.
Galatasaray'daki 5. dönemine giren Fatih Terim, önümüzdeki sezon uygulanacak olan yabancı sınırını hesaba katarak yerli oyuncuların çoğunlukta olduğu bir transfer listesini Burak Elmas'a sundu.
Yeni yönetimde futboldan sorumlu bir yönetici olmayacağı, Burak Elmas ve Fatih Terim'in doğrudan birbirleriyle bağlantılı olacağı açıklanmıştı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray, Terim'in listesinde üst sıralarda yer alan Barış Alper Yılmaz transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensip anlaşması sağladı.
Geçen sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Genç futbolcu hızı ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.
KEÇİÖRENGÜCÜ BAŞKANI AÇIKLADI
61saat'e konuşan Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını ve Pazartesi günü imzaların atılacağını açıkladı.
Sedat Tahiroğlu'nun açıklamaları şöyle...
"Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak pazartesi günü Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız."