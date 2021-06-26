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Giriş Tarihi: 26.6.2021 08:44 Son Güncelleme: 26.6.2021 08:58

Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de görevine son verilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Çeşme'de tatilde olan genç hoca "Seninle çalışmak istiyorum" teklifine sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu önümüzdeki günlerde son kararını açıklayacak.

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.

Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak.

Bu arada Şenol Güneş'in ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.

10 MAÇTA 23 PUAN TOPLADI
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu başarılı işlere imza atmıştı.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞINDA OLDUĞU FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

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Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu
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