Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.
Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.
Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım" dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.
Önümüzdeki hafta Ay-Yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak.
Bu arada Şenol Güneş'in ekibine bir ismi daha katacağı öğrenildi.
10 MAÇTA 23 PUAN TOPLADI
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu başarılı işlere imza atmıştı.
10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.
İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞINDA OLDUĞU FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe