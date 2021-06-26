Yeni sayfa açıyoruz şampiyon olacağız

Fenerbahçe Kulübü'nde seçim startı dün genel kurul toplantısıyla başladı. Kongrede üyelerin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, yeni dönem için camiaya umut dolu mesajlar verdi. Seçime tek adayolarak girecek olan Koç, 3 yılın tecrübesiyleyeni dönemde daha güçlü olacaklarınıbelirterek şunları söyledi: BUGÜNE kadar hiçbir şey vadetmedim. Bu sefer biz sizleri mahcup etmeyeceğiz.Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Herzamankinden çok daha dirençli, dahamotive, daha inançlıyız. FUTBOLDA ne yazık ki istediklerimiz olmadı, seçtiğimiz hocalar, onlarla yapmak istediklerimiz gerçekleşmedi. Beklentiçok yüksekti, hele ilk sene yaşadığımızhayal kırıklığı büyük üzüntülere,acılara sebebiyet verdi. SAMANDIRA bambaşka olacak. Görmeyi arzu ettiğiniz ruhu, öyle bir aşılayacağız ki sahada yansımalarını daha ilk günden görmeye başlayacaksınız. DEĞİŞİM başlamıştır, eskisi gibi değildir. Belli başlı kulüpler atama yapmakta,rapor değiştirmekte eskisi kadar güçlüdeğiller. EKILEN tohumların meyvelerini toplama zamanı. Biz önümüzdeki sene şampiyonolmak zorundayız ve Allah'ın izniylede şampiyon olacağız.
F.BAHÇE'DE TEK ADAYLI SEÇİM GÜNÜ
FENERBAHÇE'DE dün başlayan olağan genel kurul toplantısında bugün başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yapılacak. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilenkongrede mevcut başkan Ali Koç, tek adayolarak seçime girecek. Kulüp tarihinde ikinci kezstatta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29bin 9 üye oy kullanabilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'den sonra da oylarını atabilecek. Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için üyelerden oy isteyecek. Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında 26 bin 2 üyeden 21 bin 350 kişi sandık başına gitmiş ve oyların 16 bin 92'sini elde edenAli Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.
ASİL ÜYELER: Erol Bilecik Burak Ç. Kızılhan
Ömer Temelli
Mehmet Dereli
Fethi Pekin
A. Sertaç Komsuoğlu
Simla Türker Bayazıt
Hüseyin Arslan
Esin Güral Argat
Nüket Küçükel Ezberci
Ahmet Ketenci
Alper Pirşen
Kemal Danabaş
Ruşen Çetin
YEDEK ÜYELER
Selma Altay Rodopman
Ömer Okan
Selahattin Baki
Bekir İrdem
İlker Dinçay
Özgür Özaktaç
Can Gebetaş